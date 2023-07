A VitEnoClimat című Erasmus+ projekt kapcsán tettek látogatást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) kollégáik a portugál partnernél, az Polytechnic Institute of Bragança-nál – írja az EKKE honlapján. A június 26-a és 30-a között megtartott szakmai megbeszélésen szó esett többek között a közös tananyagfejlesztésről, mely a projektben részt vevő konzorciumi tagok (Magyarország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Portugália) tradicionális borvidékeit, valamint a klímaváltozás okozta jelenlegi és jövőbeli országspecifikus kihívásokat mutatja be a szőlő- és borágazat területén.

A kihívások leküzdését szolgáló jó gyakorlatok megvitatása és összegyűjtése is elkezdődött. Az augusztus végén Egerben megrendezendő, a projektben részt vevő egyetemek hallgatóit is vendégül látó szőlész-borász nyári kurzus programot is áttekintették.