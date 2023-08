Szombaton és vasárnap tartják a felsőtárkányi tóparton az idei rétesnapokat. Szombaton este 6 óráig, vasárnap délután háromig lehet rétesre vadászni. A sor tényleg irgalmatlanul hosszú volt, de jól mutatta a minőséget az, hogy még így is türelemmel várt mindenki az édes és sós finomságokra, a megkérdezettek többsége nem helyből érkezett. Volt aki a fővárosból érkezett a programnyitásra.

Somogyi Kristóf közművelődési asszisztens, szervező elmondta, minden hagyományos elem része idén is a két napos falusi fesztiválprogramnak, de igyekeztek újdonságokkal is meglepni a vendégeket.

– Már több hónapja készülünk, idén is közel 120 önkéntes készíti a sós és édes túrós, valamint almás rétest. Idén is igyekeztünk színes programokkal készülni, megtartani a színvonalat és mindenki kedvére tenni. Idén karikatúrista is érkezett hozzánk, már szombat délelőtt sokan álltak a standja előtt. Szintén újdonság, hogy ellátogatott a tópartra a Hello Racing Team akik nemrégiben az Eger és a Mecsek rallyt is megnyerték. Két autóval is kitelepültek a gyerekek nagy örömére, akik bele is ülhetnek a járgányokba – részletezte. Elmondta azt is, hogy a gasztronómia terén is széles a választék, Detkről eljött a Detki Almárium, van több chillis stand, nem hiányoznak a kézműves sajtok, kitelepült az egri Fröcskös, s a két állandó büfé mellett egy harmadik meghívott is vaslapon sült ételeket szolgált fel.