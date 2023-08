Gyöngyös közigazgatási területén a lakossági hulladékszállítást továbbra is az NHSZ Mátra Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, de most már nem az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében, hanem a MOHU alvállalkozójaként - minderről a gyöngyösi önkormányzat hivatalos honlapja számolt be hétfőn.

Mint írták, július 1-jétől az önkormányzat minden hulladékgazdálkodási feladata és hatásköre megszűnt, ezért a vegyes települési- és zöldhulladékkal, a házhoz menő szelektív hulladék szállítással, a lomtalanítással, a közterületi üveg gyűjtőpontokkal és a hulladékudvar üzemeltetésével kapcsolatos minden féle ügyintézés, panaszbejelentés, észrevétel kizárólag az NHSZ Mátra Kft. gyöngyösi ügyfélszolgálatán, illetve elektronikus elérhetőségein, vagy a www.mohu.hu portálon keresztül intézhető.

Az összegyűjtött használt sütőolaj és zsír átvételére eddig 6 közterületi gyűjtőpont, továbbá a hulladékgyűjtő udvar nyújtott lehetőséget. Július 1-jéig a gyűjtőedényeket összegyűjtötték és egyelőre a hulladékudvar sem fogadja a sütőolajat. Az önkormányzat a MOHU portálon regisztrálta a sütőolaj lakossági gyűjtését szolgáló közterületi edények iránti igényt, visszajelzés még nem érkezett.

A gyöngyösi önkormányzat kéri, hogy a sütőolajat eddig is gyűjtő lakók ne hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal. A COOP Pesti úti áruháza (Sláger ABC) használt sütőolaj átvételi akciót hirdet, ami kedvező lehetőség a közszolgáltatás keretén kívül a sütőolaj környezetbarát leadására, a részletekről a boltban tájékozódhatnak.

A helyi közszolgáltató NHSZ Mátra Kft. elérhetőségei:

Ügyfélszolgálati iroda és hulladékudvar címe: Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.

Telefonszám: 37/311-894

e-mail: [email protected]

honlap: www.nhszmatra.hu

