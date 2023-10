A jubileumi program célja, hogy a mintegy nyolcvan résztvevő – az MTÜ képviselői, városi főkertészek, a Virágos Magyarországért zsűritagjai – megismerje a vármegyeszékhely és Noszvaj épített és természeti értékeit. A háromnapos tanulmányút városházi eseményén az önkormányzat nevében Farkas Attila alpolgármester köszöntötte a díszteremben megjelenteket.

Ferenczy Tamás főkertész portálunknak az eseménnyel kapcsolatban elmondta: a Virágos Magyarország szervezőbizottsága – a turisztikai ügynökséggel együtt – minden évben szakmai kirándulást szervez az ország különböző területeire. A 30. esztendőben Egerre esett a választás.

– Itt láthatjuk vendégül a tájépítészeket, turisztikai szakembereket, főkertészeket, -építészeket az ország minden részéből. Az előadások sorában én magam a zöldterületek fenntartását, illetve a védett fákat mutatom be, majd ezt követi egy városi séta, ahol a helyszínen is megnézzük azokat a természeti értékeket, amelyeket Egerben találunk – fogalmazott.

Az egri kiránduláson 70 körüli zsűritag volt jelen az ország minden részéből

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A tanácskozáson Eger építészetét, az elmúlt időszak fejlesztéseit Kacsó János városi főépítész ismertette a résztvevőkkel. Ő elsősorban a zöldfelületek fejlődésével és alakulásával kapcsolatos vizsgálatait mutatta be vázlatosan, felvillantva a különböző folyamatokat.

– Az elmúlt évtizedekben Eger nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a közterületi zöldfelületeket rehabilitálja illetve a használhatóságát növelje, fokozza – jelentette ki a szakember. Előadásában egyebek között különös figyelmet fordított az Eszterházy tér, illetve a belvárosi tömbbelsők rehabilitációjára.

Dr. Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora portálunknak azt mondta, hogy ezekre az évente megrendezett tanulmányutakra általában a Virágos Magyarország népes zsűritáborát látják vendégül, az eseményt Magyar Turisztikai Ügynökség szervezi. Nagyon fontos, hogy a régióban kiemelkedő, régóta sikerrel versenyző településre látogatnak el.

– Ezen az egri kiránduláson 70 körüli zsűritagunk van jelen az ország minden részéből. A zsűritagok személyesen láthatják, hogy itt, ebben a régióban mi a jó gyakorlat. Ebből tudnak következtetni, hogy a saját régiójuk hol tart országos szinten – mondta a szakember.

A nemzeti koordinátor szavai szerint Eger azért is fontos a számukra, mert a 30 évvel ezelőtti kezdetektől a versenyez. Az összes fontos díjukat elnyerte, nemzetközi megmérettetésben is szerepelt, s díjátadó ünnepséget is szervezett. – Kiemelt jelentőségű, hogy idén a tanulmányutat ide hozhattuk – tette hozzá dr. Nagy Ildikó Réka.