A szakember elárulta, ő baleseti műtőben dolgozott, hosszú ideig sok újraélesztést végzett kórházi körülmények között. Kettő laikus esete is volt, amikor nem kórházban volt szükség reanimációra. Bár alapbetegsége miatt egyik személy sem volt menthető, kitűnő oxigénellátásban adta át a mentőknek. Ezeket nem kudarcként élte meg, hiszen ha lett volna esélyük a betegségük miatt, megmenthetők lettek volna.

A jelenlévő hallgatók közül Novák Csenge volt az első, aki a versenybe bekapcsolódva végigcsinálta az újraélesztési feladatot az ambu babán. - Miskolcon voltam úszómester, ott végeztem a képzést, ott tanultam meg a szabályokat, de van jogosítványom is és egészségügyi középiskolába jártam, ahol volt elsősegély óra. Élesben szerencsére nem volt szükségem még az újraélesztési ismeretre – mondta Novák Csenge, aki fölelevenítette, utcán csak egyszer kellett segítenie, amikor valaki rosszul lett, mert leesett a vércukra, vagy a vérnyomása. Úszómesterként sem kellett szerencsére újraélesztenie. Bár a félsz benne volt az elején, hiszen bármikor történhet baj, amikor tényleg odafigyel az ember, maikor körbemegy a medencén, akkor nem történik semmi probléma.

- Azért lenne fontos tudni újraéleszteni, hogy többen is tudjanak segíteni egy esetnél, ne egymásra várjanak. Fontos egyből megkezdeni a munkát, mert a másodpercek is számítanak egy ember életében. Nagyon nehéz volt egyébként, rettentő sok kardio kell hozzá, erős fizikum, jobb, ha több ember is csinálja, mert fárasztó. Míg valaki felhívja mentőket és ők kiérnek, az 15 perc is lehet, az alatt rettentően kifárad az ember – fejtette ki Novák Csenge.

Szerinte embertől függ, hogy mennyire érzi úgy, hogy segíteni akar, vagy mennyire ijed meg, esetleg mennyire tart az ember közelségétől. Ha valaki megijed, nem biztos, hogy odamegy, ha erős marad lelkileg, akkor igen.

A gyógypedagógia szakos hallgató elmondta, imádja a kisgyermekeket, ezért kisgyereknevelő szeretett volna lenni, emiatt tanult részben egészségügyi iskolában is. Mivel úgy látta, a gyógypedagógiai területen jobb elhelyezkedési esélye van, ezt választotta. Nekik van anatómia órájuk, hiszen a különböző mozgásszervi betegségek, sérülések, a logopédusok esetében a szájüreg problémái miatt szükségesek az ilyen ismeretek számukra. Ezen kívül orvosi szakvéleményeket is kell tudniuk értelmezni, tudniuk kell, miről beszél az orvos, ismerniük kell a latin kifejezéseket is.