– Kiderült, több érintett is van a családjukban, s a magas áruk miatt nem tudják megvenni a betéteket, ezért a kamaszlány nem járt iskolába azokon a napokon, amikor ezekre lett volna szüksége. Például rongyokkal próbálták túlvészelni ezeket az időszakokat, s emiatt gyakran szégyenkeztek. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy ezzel a problémával komolyabban, mélyebben kell foglalkoznunk. Eldöntöttük, hogy annak is utánajárunk, mennyien érintettek a Füzesabonyi járásban a menstruációs szegénységet illetően – mondta el portálunknak az egyesület elnöke.

Női klubokat indítottak 2022-ben a Füzesabonyi térségben annak érdekében, hogy kiderítsék a probléma hátterét, s hogy az érintettekkel egyeztetve megoldási lehetőségeket találjanak ki. A hátrányos helyzetű nőknek szóló foglalkozásokon bizalmi légkör alakult ki, s az érintettek egyre nyitottabbá váltak, mertek beszélni a problémáikról.

– Ezekből a beszélgetésekből kiderült, hogy nem csak anyagi gondokkal küzdenek a nők, hanem lelki nehézségeket is átélnek miatt, hogy ilyen helyzetben vannak. Úgy döntöttük, kiterjesztjük a klubfoglalkozásokat Észak-Magyarországra, s Borsod és Nógrád vármegyékbe is ellátogattunk. Összesen 240-en töltötték ki a témához kapcsolódó kérdőívünket, s kiderült, harminc százalékuk érintett a menstruációs szegénységet illetően. Ők azok, akik hiányoznak emiatt a munkából, iskolából, mert nem tudják megvenni például a betétet. Sokszor a munkáltatók és az iskolás nem is tudnak ilyenkor a hiányzás valós okáról, így azt gondolhatják, nemtörődömségből nem jelennek meg a lányok és a nők – részletezte Galyasné Dósa Katalin.

Megoldásként az enni adok ételdobozuk mintájára egészségügyi ládákat helyeztek el Szihalmon, Szomolyán, Egerben, Zabaron, Szajlában és Bükkszentmártonban, s még további településen terveznek kihelyezni dobozokat, melyekből bárki kivehet intim higiéniás termékeket, s bárki tehet is bele.

Az egyesület elnöke megjegyezte, igyekeznek felhívni az emberek figyelmét arra, hogy karácsonykor és egész évben nem csak élelmiszert, ruhát és játékokat lehet adományozni, hiszen nagy szükség van a menstruációs szegénység csökkentését szolgáló termékekre is.

Céljaik között szerepel további nő klubfoglalkozások megtartása, újabb egészségügyi ládák kihelyezése, valamint szeretnének előadásokat tartani általános iskolákban, hogy a gyerekek ismereteit is bővítsék a női dolgokkal kapcsolatban.

Jelenleg egy jogszabálymódosító javaslaton dolgoznak, ezekben a napokban fejezik be a munkát, majd eljuttatják a tanulmányukat a döntéshozóknak. A foglalkozások tapasztalatai és a kérdőívek eredményei mellett olyan jogszabályokat sorolnak fel, melyek változtatásával szerintük csökkenthető lenne a menstruációs szegénység.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)