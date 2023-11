Folyamatosan épül Gyöngyösön a 600 négyzetméteres fedett jégpálya a megszokott helyen, a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand területén. A Gyöngyösi Jégpálya kedden a közösségi oldalán a szezonra való előkészületekről tájékoztatott.

– A munka innentől kezdve már nem áll meg, a hűtőrendszert beüzemeltük, a héten a palánk is a helyére kerül, így nincs más hátra: napokon belül indulhat a jégkészítés – olvasható a pálya Facebook-oldalán.

A napokban az idei koriszezon várható hosszáról is tájékoztatott ugyanezen a felületen a jégpálya.

– Kedves Vendégek! Mint Önök előtt is ismert, 2023-ban sajnos igen magasak az energiaárak. A jégpálya nagyon sok elektromos áramot használ annak érdekében, hogy Önöket mindig tökéletes minőségű jég fogadja. Éppen ezért a környező városokban (pl. Eger, Hatvan) idén sem nyit ki a pálya. Mi szerencsére nyitunk, de kompromisszumot kell kötnünk. 2024-ben az előrejelzések szerint csökken a villamosenergia ára, így nagy valószínűséggel ugyan később nyitunk a megszokottnál, de egész januárban tudjuk fogadni a vendégeket, többek között az iskolákat is testnevelés óra keretében. Várjuk Önöket nagy szeretettel, reméljük fantasztikus élményekkel fognak gazdagodni nálunk az idei szezonban is – írta a Gyöngyösi Jégpálya a Facebook-oldalán.

A pálya arról is hírt adott már, hogy december 22-én 17 órakor nyitnak.