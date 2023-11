Nem csak az utakon, a járdán sétálva is leselkedhetnek ránk veszélyek, ugyanis fagyos időben összefagyott hó vagy jég is eshet a járókelőkre. A járdák pedig csúszóssá válhatnak. A síkosság mellett a hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat, például gödröket, buckákat, így ezek további veszélyforrásokat jelenthetnek: könnyen elcsúszhatunk, eleshetünk, ezért mindenképpen óvatosabban kell közlekednünk gyalogosan is, hívta fel a figyelmet a sajtószóvivő.

– Fontos, hogy az ingatlanok, üzletek, vendéglátóipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz hintéséről, sózásáról a tulajdonosnak vagy a használó gondoskodnia kell. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak a hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagtól való megtisztításáról gondoskodni. Fontos továbbá, hogy a veszélyes, lelógó jégcsapokra akár táblával vagy felirattal hívja fel a járókelők figyelmét, s ha szükséges, hívjon segítséget a jégcsapok biztonságos eltávolításához – részletezte Nagy Csaba.

– Nehéz téli időjárási viszonyok között mindig gondoljuk át, feltétlenül szükséges-e az utazás vagy esetleg átütemezhető. Ha a meteorológia szolgálat, közlekedési hatóság vagy a katasztrófavédelem egyes útszakaszokra riasztást ad ki, arra kérve a közlekedésben résztvevőket, hogy csak a legszükségesebb esetben induljanak el, kérjük, vegyék komolyan ezt a felhívást és halasszák el utazásukat. Ha útra kelünk, tanácsos az induláskor a gépjárművet teletankolni, az ablakmosót fagyálló folyadékkal feltölteni, az akkumulátor kapacitását ellenőrizni, valamint célszerű hóláncot, hólapátot magunkkal vinni. Az előzőeken túl tanácsos némi ételről és italról, meleg ruházatról és meleg takaróról gondoskodni, ugyanis hóban történő elakadáskor, vagy nagyobb torlódások esetén, illetve hosszabb úton ezek jó szolgálatot tehetnek. Feltöltött mobiltelefont mindig vigyünk magunkkal, s ajánlatos a rádiók közlekedési információs adásait hallgatni – húzta alá Nagy Csaba, aki a következőket tanácsolja arra az esetre, ha a mégis megtörténik a baj, és elakadunk az úton.

A gépjárművet ne hagyjuk el, ha elakadunk, ugyanis sokkal nagyobb eséllyel találnak meg minket a járműben, és ott védettebbek is vagyunk az időjárási viszonyoktól. Amennyiben saját erőből nem tudjuk a gépkocsinkat a hó fogságából kiszabadítani, értesítsük a hatóságokat. Fontos, hogy helyzetünket pontosan meg tudjuk adni.

– Ha gépjárművünk üzemképtelenné válik, rendkívüli időjárási körülmények között ne próbáljuk megjavítani, időben forduljunk a katasztrófavédelem szakembereihez a mielőbbi segítségnyújtás érdekében. A járművünk helyzetét jelezzük vagy elakadásjelző fények működtetésével és elakadásjelző háromszöggel. Ha pedig a hatóság szakemberei leállítják az útszakaszon a forgalmat, fogadjuk meg utasításaikat. A járművel próbáljunk úgy parkolni, hogy az úttisztító gépek elférjenek mellettünk. A járművet ne járassuk folyamatosan, hogy az üzemanyagunk el ne fogyjon. Ha egyhelyben fűtés céljából járatjuk a gépkocsi motorját, rendszeresen, körülbelül 15 percenként szellőztessük az utasteret – tanácsolta.

Nem csak útközben, hanem az otthonunkban is megtörténhet a baj télen. A hidegben természetes, hogy bekapcsoljuk, használjuk a tüzelő- fűtőberendezéseinket.

Nagy Csaba szavaiból kiderült, tűzvédelmi szempontból jelentős előnyt jelent, ha a lakásban van füstérzékelő, illetve tűzoltó készülék, ezek elősegítik a kezdeti tűz eloltását. Amennyiben lehetséges, akadályozzuk meg, hogy a tűz oxigénhez jusson, hogy a lángok ne terjednek tovább. Erre a célra alkalmas lehet egy jól átnedvesített, nem műszálas anyagból készült takaró, pokróc, akár egy tűzoltó spray is. Ha szükséges, azonnal hívjuk a 112-t.

– A legfontosabb, hogy nem szabad kockáztatni saját testi épségünket. Baj esetén az ember hajlamos a kapkodásra, pánikra. Törekedjünk arra, hogy higgadtak maradjunk – zárta gondolatait Nagy Csaba.