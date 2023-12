Bükkszéken az önkormányzat és a helyi civilek összefogásával idén is elkészült a polgármesteri hivatal előtti téren a falu adventi koszorúja és betleheme. Hamarosan az ünnepi fenyőfa is megérkezik. A közösségi oldalukon emlékeztetnek: "Az advent a keresztény világ egyik különösen fontos ünnepe: a karácsonyi ünnepkör kezdete. Jelképe az adventi koszorú, amelyet rend szerint fenyőgallyakból fonnak, és a ráhelyezett gyertyák közül karácsonyig minden vasárnap meggyújtanak egyet! A gyertya gyarapodó fénye az ünnepi várakozás, majd a negyedik vasárnapon a karácsony elérkezésének szimbóluma. A négy gyertya egyúttal négy fogalmat is szimbolizál: hit, remény, szeretet és öröm. "

A helybelieket mostantól karácsonyig vasárnaponként fél hatkor várják a falu főterére az adventi gyertyagyújtásra.