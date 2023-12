Szombaton kora este gyújtották meg Eger adventi koszorúján a Dobó téren a negyediket, azaz a szeretet gyertyáját.

Mirkóczki Ádám polgármester a szombati eseményen elmondta, advent utolsó vasárnapja egyben szenteste napja is.

– Furcsa és szomorú időket élünk, hiszen szerte a világban rossz hírek kelnek szárnyra. Fontos, hogy emberséget mutassunk ilyenkor. Ez az időszak legyen a béke szigete. Nem csak lelkünkben, de környezetünkben is, erre igyekezzünk – fogalmazott.

Kiemelte, jó volt látni, hogy az elmúlt hetekben Eger közössége egységesen megmutatta összetartó, jótékony és törődő arcát.

– Nap mint nap láttam és hallottam, hogy valamely szervezet jótékonysági akciójáról. Ez szívmelengető, hiszen segítségre mindig szükség van – mondta. Majd kitért arra is, hogy az Eger Adventen árusított bögrékből már félmillió forintnál több összegyűlt, ez pedig hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását szolgálja majd jövő nyáron. Hozzátette, aki ezt segítené, még most is vásárolhat az idei bögrékből.

Dr. Ternyák Csaba, egri érsek volt az, aki az esemény végén meggyújtotta a szeretet lángját, de előtte Máté evangéliumából olvasott föl, Jézus fogantatásáról s József vívódásairól.

– Néha az életben váratlan események következnek be, és a sötétség akar úrrá lenni. Azért gyújtunk gyertyát, hogy elűzzük a sötétséget. Ahogy nő, úgy egyre több gyertyát kell meggyújtanunk. Ám ha lelkünkben is sötétség van, nem tudjuk, merre van előre, s nem tudjuk, mit kell tennünk – fogalmazott az érsek. Az evangéliumot úgy magyarázta, hogy az éppen azt szolgálja mint a gyertyaláng a sötétben: világosságot hoz elménkbe. Mindenkinek azt kívánta, találja meg az ünnepek alatt élete még nyitott kérdéseire a választ.