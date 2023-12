A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Pluszban rengeteg támogatás érkezik útfelújításra, erről korábban írtunk. Ám nem csak utak újulnak meg.

– Jó hír vármegyénknek, hogy 4 milliárd 492 millió forint értékben hirdetett az irányító hatóság Top Plusz Programban nyertes pályázatokat – jelentette be a napokban dr. Juhász Attila Simon a Heves Vármegyei Önkormányzat elnöke. Amellett, hogy többszáz millió forint érkezik dél-Hevesbe útkorszerűsítésre, Erdőtelken és Tiszanánán egyéb fejlesztésbe fognak.

Az erdőtelki Buttler-kastély turisztikai fejlesztésére több mint 1 milliárd 410 millió érkezik. A fejlesztés keretein belül Erdőtelek már meglévő, azonban teljesen kihasználatlan turisztikai attrakciójának hasznosítását tervezik, amely során a 18. században épült Buttler-kastély felújítása valósul meg. A beadott pályázat szerint, a beruházás során kiemelt cél a már meglévő értékek megóvása és kulturális-, gasztronómiai és élmény alapú bemutatása a szolgáltatók bővítésével egyetemben. A kastélyépület műemlék védettségű épület. A fejlesztés elősegíti a térség kulturális, turisztikai fejlődését, a helyi szolgáltatók erősödését, a helyi bevételek növekedését, ez által a település és térség fenntarthatóságát, valamint épített örökségeinek a megőrzését is jelentősen elősegítheti.

Tekintve, hogy Erdőtelek két nagyobb turisztikai régió között helyezkedik el, olyan desztinációkhoz közel, mint Eger, Miskolc, Kékestető, Lillafüred és Poroszló, a projekt során felújítandó Buttler-kastély kiegészítő állomásként szerepelhet a látogatók számára. A Buttler-kastély főépületében korábban semmilyen fejlesztés nem történt, így az jelenleg erősen leromlott állapotú, teljesen alulhasznosított. A felújítások után az épületben állandó és időszaki kiállítások megrendezését tervezik, mindemellett önálló programok, évenként megrendezésre kerülő események is helyet kapnak majd az impozáns épületben. A fejlesztés következtében létrejön egy olyan turisztikai attrakció, mely a régióban egyedülállónak mondható, és ahol együttesen biztosítják a kultúra és a hagyományőrzés feltételeit, a hely mindemellett alkalmassá válik Erdőtelek programturizmusának fejlesztésére is.

Tiszanána is remek hírt kapott, ugyanis 422 millió forintot ítéltek meg Tiszanána-Dinnyéshát turisztikai központ fejlesztésére. Tiszanánán található a Tisza-tó sokak szerint legszebb strandja, valamint egy földnyelvvel elválasztva mellette a Tiszához közvetlenül kapcsolódó kikötő. Ez Magyarországon speciális adottság, ami kifejezetten fontos, és nagymértékben alátámasztja a projekt létjogosultságát. A kikötő vonatkozásában a kereslet meghaladja a kínálatot. Az önkormányzat szerint emellett szükség lenne a hajóosztályok jobb elkülönítésére, ezért egy új kikötői öböl létesítése szükséges, ami nem csak mintegy 100 új kikötői helyet eredményez, hanem a forgalomszabályozás és a biztonság területén is komoly előrelépés lesz. Szükség van még egy hajós társaságok által használható pihenőházra, valamint a személyzet pihenő- és irodaházára, melyeket mobil házak formájában szeretnének megoldani. Nagy igény lenne egy étteremre is a jelenlegi büfé, söröző mellett.

– Tulajdonképpen ez a terület fejlődésének kritikus sikertényezője. Látogatómenedzsment már ma is működik, de ezen a téren vannak még hiányosságok. Ezt meg kell erősíteni. Ennek egy fontos része az online tartalmak menedzselése, amire korábban nem volt kapacitás. Dinnyéshát jelentőségét mutatja, hogy a legutóbbi fejlesztések átadására ellátogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Közvetlen célnak tekinthető a vendéglátás fejlesztése, kikötőbővítés, kikötői szolgáltatás-bővítés, az aktív turisztikai kínálat erősítése, az evezős járművek által használható öböl bővítése, a horgászturizmust szolgáló fejlesztések a vízi mentés feltételeinek megteremtése, a turisztikai szolgáltatások feltételeinek javítása – közölte az önkormányzat. Ezt az összegzést leírták pályázatukban is.