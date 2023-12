- Igazgatóságunk működési területének nyugati szegletében a hósármány ritka vendégnek számít. Nem véletlen, hiszen e hazánkba csupán telelni érkező faj elsősorban az alföldi pusztákon szokott feltűnni. Kollégáinknak azonban néhány éve sikerült felfedezni egy helyszínt a Cserhátalján, ahol azóta minden télen megjelenik néhány példány. A napokban is ott tartózkodott három egyed - adta hírül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

A hósármány az egyik legészakabbról érkező vendég hazánkban. Szinte hihetetlen, de még a Spitzbergákon is fészkel ez a kistestű énekesmadár. Lehetséges, hogy a nálunk megfigyelt hósármányok néhány hónapja még jegesmedvékkel is találkoztak? Akár ez is elképzelhető, mindenesetre méltán nevezhetjük őket a messzi Észak hírnökeinek. A hósármány hazánkban védett, természetvédelmi értéke 25 ezer forint - tették hozzá.