Gyereknevelés a digitális világban címmel szervezett újabb tréninget szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak az Abasári Népfőiskola Alapítvány. Az abasári Saári Közösségi Ház és Könyvtárban Markó Anita digitális médiaműveltség mentor vezetésével a résztvevők arra keresték a válaszokat és a megoldásokat, hogyan csökkentsék a digitális környezet okozta problémákat, feszültségeket családon belül és a különböző generációk között.

Markó Anita a legfontosabbak között kiemelte, mennyire fontosak a digitális eszközök és média használatával kapcsolatos otthoni szabályok megalkotása és betartása, de nemcsak a gyermek, hanem a család valamennyi tagja részéről. Megtudhattuk, hogy alapvető jelentőségű a bizalmi kapcsolaton nyugvó beszélgetés a gyermekkel, unokával, tanítvánnyal a digitális világban rá leselkedő veszélyekről, az eszközök biztonságos használatáról. Kiderült az is, a résztvevők közül ki mennyit tud arról, hogy a 13 év alatti gyermekének van-e közösségi média profilja, továbbá megbeszélik-e a gyerek médiaélményeit, illetve van-e példa arra, hogy közös kirándulást tesznek a digitális világba. Markó Anita arra is kitért, ha a gyerek kezdi elhanyagolni az addigi kedvenc időtöltéseit, hobbijait, a sportolást a kütyüzés kedvéért, azonnal meg kell szólalni a felnőttben a vészcsengőnek. Az okostelefon-, az internetfüggőség ugyanis nagyon súlyos fizikai és pszichés károsodással járhat, a serdületlen és a kiskamasz gyerekeknél akár tragédiához is vezető önértékelési zavart okozhat. Egy idő után pedig képtelenné teszi a gyermeket az online és az offline világ közötti különbségtételre.

A tréning részeként a résztvevők csoportos feladatmegoldással, illetve kvíz kitöltésével is tesztelhették, hogyan tudják alkalmazni a gyakorlatban a frissen hallottakat.