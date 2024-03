A hazai felsőoktatási intézményekbe 2023-ban 126 ezren adtak be jelentkezést, míg 2024-ben 121 ezer fő felvételizett - számoltak be az eljárás eredményeiről tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Elhangzott, a korábbinál sokkal több fiatal választotta a pedagógusképzést, valamint tovább növekedett a vidéki egyetemekre jelentkezők száma is - osztotta meg az EKKE a honlapján.

Ezt bizonyítja az is, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet a tavalyihoz képest 15%-kal többen jelölték meg első helyen az idei felvételi eljárásban, pontosan 3838-an.A legnépszerűbbek továbbra is az intézmény pedagógusképzései, a jelentkezők fele ezen a területen kíván továbbtanulni, de igen keresettek a gazdaságtudományi, az informatikai, a művészeti és a sporttudományi szakok is.

Az elsőhelyes jelentkezők közül mintegy 2,5 ezren alapszakra, mesterfokozatot nyújtó képzésekre pedig több mint 1100-an nyújtottak be jelentkezést. Mindemelett jelentősen nőtt a levelező tagozaton, azaz a munka mellett tanulni vágyók száma is. A felvételizők március 25-től július 10-ig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumaikat a rendszerbe, és ugyaneddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét is. A ponthatárokat várhatóan július 24-én állapítják meg, a Pont ott partit pedig idén egy vidéki helyszínen szervezik meg.