A polgári szalon rendezvényei a Grassalkovich-kastély dísztermében általában oldott hangulatban telnek. A meghívottak többségükben nemcsak szakmai pályafutásukról mesélnek; Szabó Zsolt kérdéseire válaszolva kevésbé ismert oldalukat is megismerhetik az érdeklődők.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter volt Szabó Zsolt országgyűlési képviselő vendége

Forrás: Szabó Zsolt/Facebook

Így történt ez legutóbb is, amikor Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter volt az országgyűlési képviselő beszélgetőtársa. A mintegy másfél órás beszélgetés során sok minden szóba került, kezdve attól, hogy a tárcavezető még gyermekként nagyapja bélyeggyűjteményéből vált nyitottabbá a világra, egészen addig, hogy vezetésével tavaly megalakult a magyar kormány „uniós minisztériuma”.

– Szolnokon születtem, Szegeden jártam egyetemre, s ott ismertem meg a feleségem is, aki szintén jogász – kezdte a bemutatkozást Bóka János, majd kitért arra is, hogy a Tisza-parti városban élnek a mai napig, annak ellenére, hogy munkaideje nagy részét a fővárosban, illetve Brüsszelben tölti. Szívesen tanult nyelveket, igyekszik megismerni a világot.

– Nagyapám nemcsak gyűjtötte a bélyegeket, hanem minden egyes példányhoz magyarázatot is fűzött, mesélt a lenyomatokon látható képekről: emberekről, városokról, történelmi eseményekről. Értékes gyűjteményét a mai napig őrzöm, mivel arra is emlékeztet, hogy ezek által mennyi ismerettel gazdagodtam, mennyivel nyitottabbá váltam a világ felé. Ezt a mai napig hasznosnak tartom – mondta.

A későbbiekben szóba kerültek a középiskolai és az egyetemi évek, megannyi diákélménnyel színesítve, s természetesen teret kapott a szakmai életút is. Bóka János „kezdőként” Brüsszelben ismerkedett az uniós igazgatással, majd főtanácsadóként a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálai Egyetem is pályafutása állomásai közé tartozott. A kormányzatba államtitkárként került, volt miniszteri biztos, 2023 óta pedig nem „csak” miniszter, hanem a kormányfő tanácsadója is. Utóbbi feladatot a különböző országok államférfiainak hasonló megbízatású tisztségviselői maguk között „serpának” nevezik, arra utalva, hogy háttérmunkájukkal a „kirakatban lévő” politikusokat segítik feljutni a „csúcsra”, azaz az általuk képviselt célok elfogadtatásához.

– Nem vagyunk rajta a fényképeken, de nagyon fontos és szép tevékenységünk, főleg, ami az eltérő nézetekből adódó feszültségek oldását illeti – fogalmazott.

Az aktuálpolitikai kérdések kapcsán a miniszter kitért a kormány törekvéseire a migráció kezelésétől a demográfiai kihívásokig, az unió versenyképességének erősítésén át a kohéziós alapok igazságosabb elosztásáig.

– A világ tíz legnagyobb csalása közé tartozik, ahogy jelenleg az EU-s támogatások folyósítása történik – jelentette ki. – Amikor a nekünk járó pénzekhez való hozzájutást nem jogos igények alapján, hanem szerintük „jótékonysági adományként” kezelik, annak ellenére, hogy a belső piacainkhoz szabad hozzáférést biztosítottunk annak minden előnyével, finoman fogalmazva sem fair – fogalmazott.

Dr. Bóka János elmondta azt is: szeretné, ha hazánk soros elnöksége során, az év második felében megmutathatnánk Európának, hogy milyen lenne az az unió, amit Magyarország szerint sikerre vezetné a kontinens közösségét. Reményei szerint a június 9-i választás eredménye ehhez nagymértékben hozzájárulhat.