– Ahova az egri közélet süllyedt, az a mélység tarthatatlan. Hosszú évek óta várom, hogy mikor érjük el a mélypontot. Jó lenne, ha ezen változtatnánk – mondta Mirkóczki Ádám Eger polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján, ahol a vele egy csapatban induló képviselő aspiránsokat mutatta be, illetve helyzetüket, céljaikat is említette. Mielőtt a Civil Közéleti Egyesület szervezet jelöltjeit bemutatta, kifejtette, szerinte nem csak a világban lenne szükség a békére, de Egernek is jót tenne, majd hozzátette, a pártok generálják a feszültséget.

– Olyan erőforrásként tekintenek a városra, melyet saját céljaikra akarnak felhasználni, legyen az politikai, gazdasági vagy személyes. 2019-ben én is naív voltam, mert elhittem, hogy akik velem indulnak, azoknak Eger fontosabb lesz mint politikai közösségük. Gyorsan csalódtam – mondta, majd arról beszélt, ő már 2019-ben megfogalmazta, hogy „nincs párt, csak Eger van”, s ehhez tartotta magát később is, mégis mikor 2020-ban kilépett a Jobbikból, a pártok támadták. Szerinte egy polgármesternek „ki kell lépnie a komfortzónájából”, a szekértábor logika helyett a város polgárait kell képviselni, kompromisszumos döntéseket hozni.