Az Egri Dobó István Gimnáziumban tartott a közelmúltban előadást Weisz Péter, a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület elnöke, aki a Gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó Hitközség elnöke is egyben. Portálunkon már írtunk arról, hogy az elnök a zsidó és a keresztény vallású magyar emberek együttéléséről, az európai zsidó-keresztény kultúráról rendszeresen tart diákoknak előadásokat. Mint korábban elmondta, Heves vármegyében majdnem mindenütt járt már előadást tartani középiskolásoknak, Egerben is több gimnáziumban megfordult.

Weisz Péter a tavalyi gyöngyösi Zsidó Kulturális Fesztiválon is beszélt a zsidó-keresztény hagyományokról és értékekről

– Mindig örömmel megyek előadásokat tartani, leginkább középiskolákba. Egyetemekre is, de főleg középiskolákba, hiszen a 14 és 18 év közötti fiatal fogékony a jóra. Meg vagyok győződve arról, hogy minden gyerek tisztának születik, és olyanná romlik, amilyenné mi, felnőttek rontjuk. A Dobóban voltam már többször, ám most olyan téma került terítékre, amivel eddig foglalkoztam ugyan áttételesen, de így, foglalkozás szintjén még nem: a zsidó és a keresztény vallás kialakulása, az átmenet, majd a szétválás időszaka, valamint a jelenlegi helyzet. Azt a címet adtam a témának: Istennel együtt, hiszen a két vallás gyökerei azonosak – mondta Weisz Péter.

Az elnök elmondta, hogy akkora érdeklődés volt, hogy két órát is tartott egymás után két különböző osztálynak.

– Izgalmas volt – először egy kicsit én is izgultam –, hiszen aki ismeri az egyháztörténetet, az tudja, hogy valamikor a IV. század elején a szétválás nem feltétlenül a korai kereszténység és a zsidók kezdeményezése volt, és rengeteg fájdalommal járt. A Római Birodalom üldözte a zsidókat és a keresztény gyülekezetek tagjait is. Addigra a kezdeti idők apostolait mind kivégezték. Szerencsére, nagyon pozitívan fogadták a gyerekek a mondandómat, és ettől én is kedvet kaptam. Különösen fontos tudni ugyanis, hogy a két vallás testvéri közösséget alkot, és így is kell, hogy működjön. Jézus és az apostolok is zsidók voltak. Pál apostol, aki Saulként zsidó gyökerekkel rendelkezik, azt mondta, hogy a kereszténység a zsidó gyökerekbe ültetett olajág. A középkorban volt rá példa, hogy ez az eredeztetés átcsúszott pogány gyökerekbe, de a kapcsolat, különösen a II. vatikáni zsinat 1965-ös Nostra aetate kezdetű nyilatkozata és a 2015-ös pápai nyilatkozat, valamint az erre adott több mint 70 rabbi rabbinikus válasza azt mutatja, hogy igen erősek a gyökerek, azokat nem lehet széttépni. Jézus a Tóra szelleme és törvényei szerint született és élt. Szó szerint azt mondta: Betölteni jöttem a Tórát és a próféták törvényeit, és nem eltörölni azt. A IV-V. században egy pogányból lett pápa eltüntette a Tóra szót, és megmaradt az Írás. Hogy mégse utaljon annyira egyértelműen a zsidókra. De aki ismeri az egyháztörténetet, azt nagyon jól tudja, hogy Jézus életében az Írás az a Tóra volt. Mint ahogy a sabbatkor, a nyugalom napján kereskedő kufárokat azért űzte ki a zsinagógából, mert ott imádkozni kell, és Istent köszönteni – mutatott rá Weisz Péter.