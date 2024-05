Közel 30 kilós pontyot fogtak a II. International Wild Carp Challenge-en (IWCC) - tette közzé honlapján a Pecaverzum. Mint írják, május 12-én, vasárnap este tíz óra előtt nem sokkal érkezett a bejelentés, hogy a H1-es helyen horgászó Loyal Carp Team egy nagy pontyot terelt partra.

A csapat tagjai elmesélték, hogy akkora erő volt a halban, hogy csónakostul húzta őket. Amikor a negyedórás fárasztás végén a hal a merítő szákba került, 20 kilogramm fölöttinek gondolták, de amikor beemelték a csónakba, már látták, hogy inkább több mint 25 kilogrammos lehet.

A hivatalos mérlegelés során végül fény derült az igazságra és az idei IWCC eddigi legnagyobb hala került elő, ami 29,32 kilogrammot nyomott

A Loyal Carp Team ezzel a napi legnagyobb halért járó díjat, egy 100 ezer forint értékű utalványt zsebelt be.

A Pecaverzum írása szerint a II. IWCC-t, a május 13-án 16:30-kor a H10-es helyen horgászó Ütő Carp Team vezeti 74,35 kilóval.

A versenyben kizárólag az a ponty számít, amelynek tömege a hivatalos mérlegeléskor eléri vagy meghaladja a 10 kilogrammot. A végső sorrendet a top 5, tehát az 5 megfogott hal össztömege határozza meg. Holtverseny esetén a nagyobb fogott hal a döntő, ha ez is azonos, akkor a második legnagyobb hal tömege is számít.

A 400 ezer forintos nevezési díjért 3 millió forintos fődíjat ígérnek, de vannak egyéb díjazások is. A második helyezett 2 millió forintot, a harmadik pedig 1 millió forintot vihet majd haza, továbbá a legnagyobb halért is jár 1 millió forint. A szektorokban utalványokat lehet nyerni 100-300 ezer forintos értékben, illetve a napi legnagyobb halért is jár 100 ezer forint.

Az 52 csapat java részét magyarok alkotják, de érkeztek versenyzők Szlovákiából, Csehországból, Romániából és Németországból is.