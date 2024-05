Első ránézésre egy átlagos jelenet tárult a szemünk elé, amikor megérkeztünk a markazi Szent István parkba. Egy mosolygós hölgy két kutyája, egy puli és egy vizsla nyargalászott a gyepen a májusi verőfényben. Azt persze tudtuk, hogy különleges ok miatt érkeztünk, de még a bemutatkozás is szokványos volt. A puli személyében Ludas Matyi Hapcit ismerhettük meg, a vizsla Szita névre hallgat, gazdájuk pedig a Markazon élő Varga Nikoletta. Végül kiderült az apropó is: Varga Nikoletta rövid szőrű magyar vizslái az évek során eddig 15 elsőséget szereztek világkiállításokon, és 16 ízben nyertek Európa-kiállítást.

Világverő markaziak: Nikoletta, Szita és Ludas Matyi Hapci, a tiszteletbeli vizsla

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Gyöngyösi vagyok, 14 éve élek Markazon. Kutyakiállításokra már jó 35 éve járok, és 26 éve tenyésztem a rövid szőrű magyar vizslát. Mellettük tartom a pulit, hobbiból, házőrzőnek. Igaz elég jól sikerült kiválasztani, vele is elkezdtem kutyakiállításokra járni. Nagypapám foglalkozott a családban kutyákkal, de ő korán meghalt, én akkor csak 7 éves voltam. Rátértem én is az ő útjára, de kezdetben nyilván nem tudatosan. Tizenéves koromban kezdtem el kutyaiskolába járni, s attól fogva mondhatom azt, hogy komolyabban foglalkozom ebekkel. A tenyésztésbe először nem akartam belefogni, de aztán úgy alakult az élet, hogy mégis. Most összesen 6 felnőtt vizslát tartok, meg a pulit, emellett évente van egy alom. Ahhoz, hogy világelső legyen valakinek a kutyája, nyilván a gazdi többéves tapasztalatára van szükség. Ennek köszönhetően teljesen más szemmel látok egy ebet, mint egy laikus. Ismerni kell az állat anatómiáját, a sztenderdeket. A tenyésztésnél fontos, hogy jó idegrendszerű, egészséges kutyák legyenek, ez a fő cél. Másképpen kell bánni velük, mint azt egy hétköznapi kutyatartó teszi. Hatalmas a mozgásigényük, azért nagy kert kell hozzájuk, hiszen nemcsak küllemi kutyák, hanem vadászebek is. Én rendszeresen járok velük szezonban nagyterítékű fácánvadászatokra is. Hála Istennek, nagyon jó képességű kutyák. Nemcsak szépek, de jól is dolgoznak. Fontos, hogy az eredeti funkcióját is ellássa egy négylábú – részletezte Varga Nikoletta.