Idén és jövőre is különleges kiadású nedűkkel tisztelegnek az egri borászok Gárdonyi Géza emléke előtt.

Az ötlet már tavaly ősszel megfogalmazódott bennünk.

Dr. Cs. Varga István nyugalmazott egri irodalomtörténész professzor hívta fel a figyelmet arra, hogy Gárdonyi Géza halálának százéves évfordulója lesz. A beszélgetés során került szóba, hogy szerencsés lenne, ha a borászok különleges módon emlékeznének meg az íróról. Keller Péterrel, Gárdonyi dédunokájával is egyeztettünk, aki szintén üdvözölte az ötletet – tájékoztatta portálunkat Mikuska Péter, az Egri Bikavér Lovagrend alelnöke.

– Farkas Lászlóval, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökével is beszéltünk erről. Ő is együttműködőként támogatta a kezdeményezést, így a bejelentést a Szent János-napi borszentelést követően tettük közzé. Összefogásbort szeretnénk létrehozni, amely az összetartozás üzenetét hordozza. Olyan összeállítást szeretnénk, amely a 2021-es kiváló termés miatt magas minőséget képvisel az egri bikavér és az egri csillag vonatkozásában is – mutatott rá.

Elmondta, azon túl, hogy az író munkásságára emlékeznek ezzel, az egri bor hírnevét is építeni szeretnék a kezdeményezéssel, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzet a borászokat és a szőlészeket is ­érinti.

Mint mondta, azon túl, hogy a szakemberek így tiszteleghetnek Az egri csillagok írója előtt, a kiemelt városi rendezvénysorozathoz kapcsolódóan, marketing szempontból jó szolgálatot tesz. Az egri bort e megcélzott mennyiségben is megismerhetik a fogyasztók, és lendületet adhat a fogyasztásuknak ebben a prémiumminőségben is. – Csúcsbor létrehozását tűztük ki célul, grand superior minőségben, bár superior szerepel majd a palackokon. Előbbi esetében ugyanis a dűlő nevét fel kellene tüntetni, de házasítás esetében ez nem megoldható.

Csillag és bikavér is készül

Az egri csillag már készül, jövőre pedig egri bikavért palackoznak ebben a szellemben. Utóbbi az író születésének százhatvanadik évfordulójára készül el, hiszen a bikavér idén már nem készíthető el a jelenleg érvényben lévő előírásokat betartva. Jelenleg az egri csillagról beszélhetünk, a bor összeállításáról, s arról, hogy az Egri Borvidék Borbíráló Bizottsága érzékszervi minősítését egyhangúlag jóváhagyta. Ez egyben feltétele a forgalomba hozatalhoz szükséges OBI-engedély megszerzésének. Terveink szerint a palackozásra még májusban sor kerül – közölte.

Az egri bikavér tekintetében a kiválasztás és próbaházasítás folyamata zajlik, a borok ugyanis több termelőtől származnak, részletezte. Várhatóan 1552 számozott, hivatalos egri borvidéki palackba kerülnek az italok. Ennek a mennyiségnek a kétharmada bikavér, egyharmada csillag lesz.

A hegyközségi tanács gondozásában zajlik majd a folyamat, s a borok értékesítését egyébként nem kifejezetten üzletekben képzelik el, hanem bemutatást követően előjegyzésre lesz mód, s a helyi árveréseken, jótékonysági eseményeken lehet majd megvásárolni.

Ezt tartjuk helyénvalónak, hiszen önmagában is érték lesz a Gárdonyi 100 felirattal ellátott, számozott díszpalackos bor, de mint mondtam, egri minőséget is képvisel

– emelte ki Mikuska Péter.

Hozzátette, Gárdonyitól tudjuk, hogy „A borban öröm, barátság, dal és boldogság van.” Kiemelte, az író egy művének előkerült egy eddig nem ismert fejezete, amelyből kiderült, hogy az egri szőlő csodákra képes, a szőlőszemekben varázserő rejlik. A Gárdonyi 100 bor ezt szeretné megerősíteni, hogy a bor is lehet művészet.

Egyéb módokon is lehet támogatni a kezdeményezést

– A felhívás szerint az összefogás nem csak a palackba kerülő borok tekintetében realizálódhat. Azon szőlőtermelők, borászatok, akik borai nem dűlő szelekciósak, anyagi felajánlással támogathatják az egri bor marketingjét. A közreműködők – üveg-, dugó-, kapszula-, nyomdai vagy egyéb költség – tevékenységükkel, a civil szervezetek és tagjai anyagi felajánlással is elősegíthetik az ügyet az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa számlájára, vagy pénztári befizetéssel. A Gárdonyi 100 összefogás bor a hozzájárulókkal és minden önzetlen adományozóval az összeg feltüntetése nélkül fog megjelenni egy, az eseményhez méltó jubileumi dokumentum révén. A nemes csatlakozást előre is köszönjük – emelte ki.

Egyéb módokon is növelhetnék a figyelmet. Jó szívvel ajánlják például elérhetővé tenni Bollók Csaba Legenda című rövidfilmjét, amely az egri felsőoktatási intézményben készült, és portálokon, rendezvényeken is megjelenhetne, tette hozzá.