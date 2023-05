A Hír Tv Radar című rovatában találtuk azt a cikket, amely a kisnánai vár építésének körülményeiről, a vár eredetéről szól. Csabai András, a Kisnánai Várért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Hír Tv-nek elárulta, hogy az építmény eredetileg nemesi udvarház volt, majd a lakók meggazdagodtak, és bővíteni kezdték. Palánkkal, majd kőfallal védték a felhalmozott vagyont. Az 1440-es évekre alakult ki a mostani lovagvár.

A Kompolti család tulajdonában lévő vár később egy török ostromot is elszenvedett - tudhatjuk meg a Hír Tv cikkéből. A XX. században kezdődtek a komolyabb felújítások: az 1960-as években feltárták az alapfalakat, és megmagasították azokat, a 2010-es években pedig kilátótereket is építettek és egy rendezvénytermet az Anjou-kori palota helyén. A kőtárban pedig a korabeli építőelemek mellett hazánk legnagyobb opáltömbjét is kiállították.