Szilvásváradon lesz idén a Nemzeti Vágta döntője. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének végső megmérettetését szeptember 30-án és október 1-jén tartják meg.

- A 16. Nemzeti Vágta döntőjére igazán különleges helyszínt választottunk: a címerében ezüstszínű lipicait viselő Szilvásváradot, ahol a hazánkban közel 200 éve tenyésztett lófajta igazi otthonra talált. A Nemzeti Vágta idén hazatér – fogalmazott a Nemzeti Vágta közleményében Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató.

Az UNESCO által a világ szellemi kulturális örökségének nyilvánított lipicai lótenyésztés egyik fellegvára, a legmodernebbek közé tartozó Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont szolgál a döntő futamok helyszínéül. A komplexum – amelyben jövőre négyesfogathajtó világbajnokságot rendeznek – minden nemzetközi szabványnak megfelel, speciális négyévszakos pályatalaja pedig kiváló nedvességelvezető és lólábkímélő.

- A pálya inkább a képzettebb, technikásabb párosoknak kedvez; ló és lovasa még erősebb együttműködése szükséges a sikeres szerepléshez – mondta Szotyori Nagy Kristóf.

A szilvásváradi fináléra kvalifikáló versenyek májustól szeptemberig zajlanak. Összesen 11 magyarországi és 5 határon túli helyszínen tartanak előfutamokat, így mozgatva meg sok száz lovast és több ezer nézőt.

Az idei Nemzeti Vágta újdonsága, hogy az Elővágtákon és a döntőn magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat. A lovak azonosításában közreműködnek a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői. Érdekesség, hogy idén a minden évben megrendezett nemzetközi futam valamennyi lovasa lipicai lóval indul.

A Nemzeti Vágta idén is példát szeretne mutatni az egészséges versenyszellem, egymás kölcsönös tisztelete, s a közösségi cselekvésben megmutatkozó hagyományőrzés középpontba állításával. A Vágta nemcsak ló és lovasa, hanem az általuk képviselt közösségek versenye is.

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere elmondta, a korábbi években szinte mindig volt Szilvásváradot képviselő lovas a Nemzeti Vágtán, idén is terveznek indítani. Általában döntőbe is jut a lovasuk, tavaly is finalista volt, az ötödik helyen végzett, a Kishuszár Vágtán pedig negyedik lett az őket képviselő lovas.

Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója elmondta, a szervezők keresték meg őket, hogy a Hősök tere helyett Szilvásvárad rendezhetné meg a viadalt. Az esemény a szervezőknek is költséghatékonyabb lesz, mint a fővárosi pályaépítés. Kérdés volt, hogy négy vagy öt ló elfér-e egymás mellett a kanyarokban a küzdőtéren (a kvadrigás versenyeken három négyesfogat is elfér egymás mellett), végül a biztonság érdekében amellett döntöttek, hogy a futamokban négyen-négyen versenyeznek majd.

- Örülünk a lehetőségnek, különleges helyszíne lesz a versenynek és nekünk is fontos esemény lesz a világbajnokság megrendezése miatt. Várhatóan teltház lesz, így a nézőtér kezelését is gyakorolhatjuk, valamint a televíziós közvetítést is kipróbálhatjuk – fejtette ki Cseri Dávid.

Mint mondta a Ménesgazdaság a bemutatókról gondoskodik majd, az esemény záróképeként behajtják majd a lipicai ménest is.