Pénteken nyílt meg Nagy Tekla Vázlatok című kiállítása a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban. A Gyöngyösön élő 21 éves – ahogy önmagát nevezte – tanuló képzőművész az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen természetművészetet tanul. Az autizmussal élő ifjú alkotó tehetséges grafikus, festő, szobrász és költő.

– A most kiállított munkáim arról szólnak, hogy a valaki elvesztése miatt érzett fájdalmunkat ömagunkhoz képest a lehető legjobban, a legnagyobb erővel tudjuk feldolgozni. A tárlatot nagymamámnak szeretném ajánlani, aki márciusban halt meg. Az ő portréja is szerepel a kiállított anyagban. Kérem a megjelenteket, hogy erővel viseltessenek ezek iránt a fájdalmak iránt azok miatt a hozzátartozóink miatt, akik már nem lehetnek köztünk. Nekik tegyük meg azt a fogadalmat, hogy megtanulunk élni, boldognak lenni önmagunk és mások iránt is – fogalmazott a kiállítás megnyitóján Nagy Tekla.

Alkotóként egyelőre keresi az útját, de a művészetével segíteni szeretne az embereknek, tette hozzá Nagy Tekla. A megnyitót a DWD zenekar hangulatos játéka színesítette. A tárlat augusztus 2-ig tekinthető meg a gyöngyösi könyvtárban.