A zenei műfajok komplex sokféleségével várják a résztvevőket az underground Fekete Zaj fesztiválon Gyöngyösön, a Mátra Kempingben, az idilli Sástó partján augusztus 16-tól 19-ig – írja a Magyar Nemzet. Egy különleges, zenei és vizuális utazáson fedezhetők fel a rétegzenék legszebbjei. A zenei program mellett idén is installációkkal, kóstolókkal, kiállítással, workshopokkal és további nappali programokkal várnak mindenkit, a festői Mátra pedig kitűnő terepet ad a természetjárásra.

A keményebb zenék rajongóinak kedvez a Zaj metálhangsúlyos nyitása. Szerdán homogénebb lesz a fesztivál programja, amit a Pelagic Records zenekarai biztosítanak posztrock, posztmetál, doom és atmoszférikus hangulatú zenéikkel. Fellép a The Ocean, a Messa és a NYOS is, majd egy noise rock/industrial kanyarral a HEALTH zárja a nagyszínpad programját. A Törzs új lemezen és egy doboscserén dolgozik, de a Zaj kedvéért megtörik a csendet a Delta színpadon. A keményebb hangvételt az Osztálykirándulás színpad ellensúlyozza, itt többek között a kortárs hiphop Bongorral és a magyar underground és progresszív zene egyik folyamatosan megújuló formációjával, a Tudósokkal is lehet találkozni. A fesztivál ikonikus színpadán, a Deltán eközben Elizabete Balcus mutatkozik be a maga neopszichedelikus álompopjával. Dallamos, kísérletező neopszichedelikus álompop erős vizuális esztétikával, amely a modern szürrealizmusból merít. Zenei világában bármi megengedett, ami a hallgatót egy boldog, transzszerű állapotban hagyja valahol az ébrenlét és az alvás között: elektropop ütemek, fuvola, szintetizátorok elbűvölő és egyben zavarba ejtő egyvelegét.

A csütörtöki napot a Pelagic Records egyik előadója, az Arabrot teszi izgalmassá stoner/grunge/goth rock elegyével. Norvég gótika, sikolyokban és suttogva elmesélt történetek – ez az Arabrot, ami túl fekete a metálhoz és túl avantgárd a punkhoz, ezért a saját útját járva megalkotta a saját világát. Mellette Celeste a súlyos kortárs posztmetált, a norvég multiinstrumentalista Sylvaine pedig black metalból táplálkozó atmoszférikus világát mutatja be. Mint írják, a Zaj programjában már évek óta hagyomány, hogy teret kapnak a keményebb magyar underground bandák is. Idén ez inkább a hardcore műfajába tolódik el olyan előadókkal, mint az Anchorless Bodies vagy a BIPOLARIS, de mellette kicsit nu-metalosabb, indusztriálisabb hangulatok is jönnek az Acid Empire és a S.N.O.T. által. A programot tovább erősíti a kultikus, szomorú zene egyik megtestesítőjeként számontartott Leafblade és a 30 éves múltra visszatekintő dark metal Reason is. Pénteken az Edges, a Ploho és a Boy With Apple egységes posztpunk hangulatot teremt a Delta színpadon, miközben az Osztálykiránduláson a sötét elektropop dominál a Lengyelországban már óriásprodukciónak számító kortárs art pop Baasch, illetve a 90-es évek goth-rock stílusában alkotó holland–magyar Light By The Sea előadásában.

A nagyszínpadon két szomszédos ország két egyformán legendás életutat bejárt zenekara, a Laibach és a Vágtázó Halottkémek találkozik, illetve idén is fellép a Zajon az Óperentzia. Az este első felében a Darkmess, a Tiansen, a Cvlt of Grace és a Harmed lép fel, míg a másik felében a kissé letisztultabb dark zenék kapnak szerepet, mint az elektropop Beat Dis. A Kacsatónia és a Kilátó színpadokon ezalatt fellép például a black metal Stoneblood, amit Czakó Dani a tragikusan elhunyt frontember hátrahagyott dalszövegei mentén épített fel, élőben pedig a Junkies legénységével visz színpadra.

A magyar avantgárd metál ikonikus zenekara, a Thy Catafalque koronázza meg a szombati napot, mellette az attitűdben hasonló Autumn Nostalgie és Kalandra fokozza a hangulatot. Árnyalja a programot Zanias és a Hocico koncertje is, illetve merészen különbözik a programtól a piros maszk mögé bújó Hundred Sins. Az Osztálykiránduláson olyan indie-zenékre lehet majd táncolni, mint a Mayberian Sanskülotts, vagy a retro futurista elektro mïus. A fesztivál egyik színfoltja lesz Eliën produkciója, aki a négy nap alatt több helyszínen ad 6-8 fő számára zártkörű koncertet a saját furgonjában, mindezt megkoronázva szombaton egy, a Kacsatóniára kiterjesztett koncerttel. A Kilátónál itt áll össze újra az orosz pszichedelikus rock Lucidvox, illetve a tavaly közönségkedvenccé avanzsált Sturle Dagsland zárja az estét.