Többek között a szilvásváradi ménes, a győri Ördöglovasok bemutatóját is meg lehetett tekinteni a Lipicai Nemzetközi Történelmi Lovasgálán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban szombaton. Az este nyolc órakor kezdődő eseményre külföldről is érkeztek, a holland Bart Jan Geers huszárezredes bemutatója kápráztatta el a résztvevőket de római kocsisokat is láthattak a nem mindennapi rendezvényen.