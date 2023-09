Blaskó Balázs elmondta, 12 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a táncfesztivált.

– Nagy reményeket fűztünk ehhez, s be is váltotta is azokat. Évről évre lehetőséget ad a fesztivál a magyar és külföldi együtteseknek arra, hogy megmutassák magukat. Különböző műfajokat láthattak a nézők eddig is, s ebben az öt napban, szeptember 27-e és október 1-je között – emelte ki a direktor.

Topolánszky Tamás hangsúlyozta, 12 éve töretlenül sikerül megszervezni a táncfesztivált, melynek kiemelt partnere a Nemzeti Táncszínház. Mint mondta, minden korosztály számára készültek, s most a fellépők esetében is így van ez.

– Táncgálával kezdünk, hiszen Egerben sok remek együttes van – tette hozzá. Fellép mások mellett a Pódium Tánciskola, a Lajtha László Néptáncegyüttes, majd a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói is. A nyitónapot a Nagyvárad Táncegyüttes műsora zárja, velük évek óta folyamatos a szakmai munka.

Topolánszky Tamás elmondta, válogatott az Imre Zoltán Program támogatásával készült alkotásaiból. Az Imre Zoltán Program célja, hogy a magyar táncművészeket olyan lehetőségekhez juttassa, amelyek hozzásegítik őket a pályakezdésükhöz, a pályájukon való előrejutáshoz és a nemzetközi színtérre való kijutásukhoz. Egerben a táncfesztiválon két ebből a programban megvalósult darabot láthatnak majd.

A GG Tánc Eger ebben az évadban itt mutatkozik be először, a Rómeó és Júlia / Ahogy tetszik újratöltve című darabot adják elő. A Bozsik Yvette társulat harmincéves ebben az esztendőben, ők kétszer lépnek színre. Október elsején zárul a programsorozat, a Duna Művészegyüttes Tájképek című előadása után Lakatos János Táncoló képkockái zárják a XII. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált. Öt nap alatt nyolc előadást lehet megtekinteni, s közel kétszáz táncos lép színre.