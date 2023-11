– A jelenlévők már-már „kikövetelték” a folytatást – mondta Bacsa Tibor újságíró, a rendezvény házigazdája. – Természetesen ezt nem hagyhattunk figyelmen kívül, hiszen az ezredforduló utáni első évtized helyi rockzenéjét is rendkívüli pezsgés jellemezte, így ez alkalommal az az időszak kerül sorra. Mondhatjuk, hogy közkívánatra december elsején, pénteken 17 órától lesz a folytatás.

A legendás, azóta elbontott rockkocsma a Népkertben. A beszélgetésen a korabeli üzemeltető, Dolly is jelen lesz

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Megtudtuk: a kiállítás során az érdeklődők megtekinthetik a 2000-től 2010-ig terjedő időszak relikviáit, köztük az akkoriban jelentős sikerrel megrendezett rock expók fotós és írásos dokumentációját. Lesznek videós prezentációk is, mindezeken túl pedig a pódiumbeszélgetések is folytatódnak a NegRockban, a Fácánban és Windsor Pubban történtek bemutatásával. A korszak emlékeit Mészáros Józsi, Dolly, Boti (ex-Monarchia, Beatrice) és Laca (RockinRockCats’) elevenítik fel. A rock expók kapcsán pedig az eseménysorozat főszervezőjével – aki történetesen e sorok szerzője – is beszélget Bacsa Tibor.