Intuíciók címmel nyílt kiállítás az Agria Park Galériában szombaton este. A kiállítótérben ezúttal egy festő és egy szobrász mutatkozik be a nagyközönségnek, az egri Teleki Sándor színes képekkel jelenítette meg elképzeléseit, míg a ceglédi Majoros György ugyancsak színes, realista hegesztett fémszobrait állította ki. A megnyitóra összegyűlt érdeklődők Grzegorz Baran művésztanár zenéje adott többletet az alkotások befogadásához.

Teleki Klári köszöntőjében szebb és jobb új évet kívánt mindenkinek és persze sok kiállítást is, a művészeknek pedig sok új alkotást, az álmok valóra váltását. Bernát Aurél gondolatait idézte, aki szerint a mester mindig azt mondta tanítványainak, nem az alkotás tárgya a fontos, hanem a szellemi valóság, ami általa testet ölt. Teleki Klári szerint annál sikeresebb mű születik, minél mélyebbre ás belsőjébe az ember. Az ösztönösen alkotó ember saját belső világát leheli alkotásaiba, belső igazságot mutat be, az intuíció irányítja erőfeszítéseit, az érzés vezeti kezét. Bátorságot vesz és megmutatja lelke élményvilágát. Úgy véli, a most bemutatkozó mindkét alkotó belső intuíciók alapján dolgozik, ösztönösen hozzák létre alkotásaikat.

A művészeket bemutatva elárulta, Majoros György gyerekkora óta szobrász akart lenni, előbb kőfaragó és kőszobrász lett, külföldi utazásain találkozott a hegesztett vas szobrászattal, s megnyerte ez a kifejezésmód. Tizenéves kora óta volt hegesztőgépe, tele volt lelke ötletekkel, fémszobrász lett, munkái eljutottak Londonba, Firenzébe is. A szálanyagot darabokra vágja, beíveli, egyenként hegeszti.