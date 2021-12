– Szerencsére idén már sok versenyen vehettem részt még akkor is, ha nem voltam kirobbanó formában. A Gyulai István Memorialon mindig nagy élmény rajthoz állni, ezen túlmenően még két nagy versenyt rendezett a MASZ. Fantasztikus volt, hogy részese lehettem annak a gárdának, amelyik Bulgáriában a Csapat Európa-kupán nyerni tudott. A Szuper Liga döntőben elért második helyezéssel elégedett voltam, de az idővel nem annyira. A menedzseremnek hála Olaszországba is eljutottam versenyre, ami elsőre furcsán hatott, mert teljesen egyedül repültem ki és igazából csak reménykedtem, hogy a transzfer a reptéren vár. Persze minden jól alakult. Kassára ismét meghívtak az utcai látványversenyre, ahol nyertem és mint mindig, hatalmas élményt jelentett. A szezont Barcelonában zártam, ahol 100 métert futottam és hatodik helyen értem be. Akkor kicsit csalódott voltam, ám így visszagondolva, jó az eredmény.

A kassai verseny remekül zárult Fotó: MW