Az egri származású, 20 éves belső védő úgy érzi, ettől jobb forgatókönyv aligha létezhetett volna számára az élvonalbeli debütálásra.

– Egészen álomszerű volt a szombat este – mondta Csörgő Viktor. – Már a pénteki edzés után tudtam, hogy kezdőként számít rám a mesterünk, Csertői Aurél. Eléggé izgatottá váltam, hiszen tudtam, hogy egészen különleges meccs vár rám a Bozsik Stadionban. A mérkőzés előtt sokat nyugtattak a társaim, hogy nem most kell megváltani a világot, egyszerűen kell játszani. A kezdő sípszó után teljesen megnyugodtam, egy sima meccsnek fogtam fel az összecsapást és nem gondolkodtam rajta, hol is játszok most pontosan. Próbáltam egyszerűen, kevés érintővel futballozni. A lefújást követően óriási volt az öröm az öltözőben, sokan gratuláltak a bemutatkozáshoz és a sikerhez.

Az egri Plútó SE-ben és az Egri FC-ben nevelkedett Csörgő Viktor a Felcsút SE és Budapest Honvéd után tavaly nyáron kötött kettő plusz egy éves szerződést az NB I-be feljutott gyirmótiakkal. A 2021/2022-es idény eddig lejátszott 17 mérkőzésén azonban nem kapott lehetőséget a játékra. Hogy a 18. fordulóban elért szombati diadal mennyire jelent ezért kárpótlást és miként élte meg az elmúlt félévet, erre így felelt a futballista.

– Sajnos a mi csapatunkat sem kerülte el a vírus, nehéz felkészülésen vagyunk túl. Jómagam azok közé tartozok, akik végig tudtak edzeni. A mesterünk úgy gondolta, most jött el az ideje a bemutatkozásnak, és pedig próbáltam élni a lehetőséggel. Tavaly akadémiáról érkeztem, ám sok hiányosságom volt a felnőtt focihoz. Gyirmóton jó pár rutinos játékossal edzhetek nap mint nap, akik rengeteget segítenek és sokat tanulok tőlük. Úgy érzem, jó helyre kerültem – zárta szavait Csörgő Viktor.