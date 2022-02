Az egykori NB I-es labdarúgó, aki 2009-ben tagja volt az U20-as világbajnokságon bronzérmet szerzett magyar válogatottnak, tavaly ősszel érkezett az Eger SE-hez. Eközben Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója, így részt vehet a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságban érdekelt egri gárdában. Szekeres Adrián a hétközben hazai pályán rendezett Semmelweis Egyetem elleni összecsapáson mutatkozott be a megyeszékhelyieknél csakúgy, mint Jákli Kristóf.

Szekeres – nem meglepő módon – rögtön a kezdőben kapott helyet, ahol hátul Pető Gergővel volt párban, míg elöl a Berki Péter, Füzik Bence kettős szerepelt.

Az egriek (jobbra)nem engedték kibontakozni a budapestieket Forrás: Tarjányi László/Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Az egriek az első félidei 0–1 után a második játékrészben hét gólt szerezve, remek futsalt bemutatva nyerték meg idei második mérkőzésüket. Mindez azt is jelenti, hogy a MEFOB Keleti csoportjában továbbra is jó esélyek kínálkoznak arra, hogy ott legyen a nyár eleji négyes döntőben a csapat, hiszen a közelmúltban két keleti rivális egyetem hivatalosan is jelezte, hogy nem tud részt venni az idei bajnokságban. Ezzel az is világossá vált, hogy hátralévő három meccsükből, amennyiben legalább egyet megnyernek Németh Attiláék, úgy legrosszabb esetben is biztosan keresztbe játszhatnak a Final Fourért, természetesen azonban, amiért a csoportelső automatikusan kvalifikálja magát a budapesti végjátékra, így még ez a cél is ott lebeg a fiúk szeme előtt.

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Keleti csoportjának 4. fordulójában:

EKKE-EGER–SEMMELWEIS EGYETEM 7–2 (0–1)

Eger, Eszterházy csarnok, 50 néző. V.: Varga L., Horváth M.

EKKE: Demján – Pető, Szekeres A., Füzik, Berki. Cs.: Molnár D., Bernáth B., Molnár A., Palaticzky, Németh A., Jákli. Csapatvezető: Fenyves Balázs.

Gól: Pető (25.), Berki (26.), Molnár D. (28., 32., 33., 39.), Füzik (38.), ill. Lénárt Á. (13., 37.).

Fenyves Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen elég hamar sikerült ellenfelünket beszorítanunk a kapuja elé, és szép számban jöttek a helyzetek is. Sajnos azonban ezek az első játékrészben rendre kimaradtak, és hát ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a sok elpackázott lehetőség megbosszulta magát. A bekapott gól láthatóan összezavarta a csapatot, a szünetben ezért elsősorban azt kellett megbeszélni, hogy nyugodjunk meg, hiszen sok idő van még, és biztosan jönnek majd újra a helyzetek. Szerencsére így is lett, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elleni meccsünkhöz hasonlóan, ezúttal is remekül kezdtük a második félidőt, gyakorlatilag néhány perc elteltével fordítottunk. Innentől aztán már nagy önbizalommal játszottunk, sok helyzetet kialakítva, és sok gólt lőve. Külön kiemelném Molnár Dávid produkcióját, aki csak a fordulás után lépett pályára, és a mesternégyese mellett még egy gólpasszt is adott. Monyónak nagy estéje volt, és nem csak a csarnokban… Örülünk az újabb győzelemnek, és várjuk a folytatást, hiszen továbbra is jó esélyeink vannak a négyes döntőbe jutásra.