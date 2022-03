A férfi NB II. Keleti csoportja rájátszásának 1. fordulójában:

GYÖNGYÖSI RSE–ESZTERHÁZY SC 0–3 (–23, –20, –24)

Gyöngyös, Vályi-Nagy Károly Tornacsarnok, 53 néző. V.: Csizmarik J., Bodrogi L.

GYRSE: Szabó D., Kovács N., Dudás, Gyurkó, Vigh Z., Soltész. Liberó: Hatalyák P. Csere: Rácz B., Radics. Edzők: Farkas László, Daniel Oravec

ESC: Ozsváth, Pintér N., Hetényi, Nagy B., Kővári, Földes Á., Kovács Dániel (liberó) Csere: Kovács B., Kovács Dávid, Berta T., Göncző-Dutkay. Játékos-edző: Mákos Attila.

FARKAS LÁSZLÓ: – Sajnos több alapemberünk is hiányzott, így tartalékosan voltunk kénytelenek pályára lépni. Az egész mérkőzésen nagyon hullámzó volt a teljesítményünk és ezt a szettek hajrájában rendre kihasználta az ellenfelünk.

MÁKOS ATTILA: – Az első két szettben végig domináltunk. A harmadik felvonásban többnyire a cseréket küldtem pályára, ez a verzió azonban nem jött be és körülbelül nyolcpontos hátrányt kellett ledolgozni, mire sikerült fordítani. Büszke vagyok a csapatra, hogy innen is sikerült felállni.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Gödöllői RC, március 16., szerda, 20.00.

A 2. fordulóban:

KECSKEMÉTI RC–GYÖNGYÖSI RSE 3–0 (15, 22, 27)

Budapest, Szent Gellért Sportcsarnok. V.: Takács Á., Kovács R.

GYRSE: Radics, Kovács N., Dudás, Baják, Gyurkó, Vigh Z. Liberó: Gyánti N. Csere: Gyenes, Farkas L. Edzők: Farkas László, Daniel Oravec

FARKAS LÁSZLÓ: – Fáradtan léptünk pályára, hiszen alig 20 órával korábban még az Eszterházy ellen játszottunk bajnoki mérkőzést, köszönhetően az MRSZ által kiírt lebonyolításnak. Ennek ellenére a pontos nyitásainkkal többször is zavarba hoztuk a kecskemétieket, több U19-es korú játékos is pályára lépett, de a végjátékban nem tudtuk hozni a győzelemhez szükséges pluszt.

KÖVETKEZIK: Gyöngyösi RSE–Gödöllői RC, március 26., szombat, 16.00.

A rájátszás állása

1. Eszterházy SC 1 1 – 3–0 5

2. Kecskeméti RC 1 1 – 3–0 4

3. Gödöllői RC 1 1 – 3–0 3

4. MEAFC-Miskolc II 1 – 1 0–3 1

5. Gyöngyösi RSE 2 – 2 0–6 0