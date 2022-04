Egykor Eger számított az akrobatikus rock and roll hazai fellegvárának, az utánpótlás bölcsőjének. A majd’ 30 évvel ezelőtti miliő most visszatért a Kemény Ferenc Sportcsarnokba.

– Ahogy akkor hívták, a géppuskalábú, fantasztikus lábtechnikával rendelkező Farkas Gergő és párja, Pelyhe Enikő világbajnoki bronzérme mélyen bevésődött az emlékezetekbe – kezdte köszöntőjét a hajdani Kenguru TSE vezetője, Szarvas Ferenc, akinek nevéhez fűződik az akrobatikus rock and roll egri meghonosítása. – Az idén 30 éve alapított klubunk 1996-ban junior-vb házigazdája volt ebben a létesítményben, ahol 22 ország 108 páros fantasztikus hangulatú esemény részese lehetett. Most is beleborzongok, hogy anno milyen remek volt itt dolgozni, mennyire támogató közeg vett körül bennünket. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy minden második évben világkupát rendeztünk, és a világ legjobbjainak számítottak a magyar táncosok. Nálunk indult el ez a műhelymunka, amelynek kulcsát az jelentette, hogy jól tanítottuk a lábtechnikát. Ebben volt nagy segítségemre edzőként az a Pelyhéné Járdány Zsuzsanna, aki most a rendezvény egyik szervezőjeként hívott meg bennünket Debrecenből.

Pelyhéné Járdány Zsuzsa és Szarvas Ferenc. Tanítvány és mester

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap



A gyöngyösi székhelyű Fortuna TSE által lebonyolított területi akrobatikus rock and roll versenyen hat egyesület 250 fő táncossal képviseltette magát. Az 1999 óta működő klub világ- és Európa-bajnok, továbbá több világkupagyőztes párost nevelt ki.

Sajnos a Covid megtépázta mezőnyt, ezzel együtt a verseny jól sikerült, támogatóink is akadtak, aminek nagyon örültünk, mert nekik köszönhetjük, hogy minden dobogós kupát kaphatott – mondta házigazdaként Pelyhéné Járdány Zsuzsanna, aki férjével, Pelyhe Szabolccsal, valamint a Main class contact style magyar bajnoki ezüstérmes táncos Szabó Mátyással együtt hozta tető alá az eseményt. Régen egy területi versenyen 500–600 induló szerepelt, és azon dolgozunk, hogy újra elérjük ezt a létszámot. A mostani eredményekkel maximálisan elégedettek vagyunk.

A Villámrock Pásztorvölgy lányai három formációban szerepeltek

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Helyezésről helyezésre, avagy a mieink eredményei

Fortuna TSE (Gyöngyös, Eger)

Junior páros: 1. Göncző-Dutkay Dániel, Matalik Amira

Couple Dance Show: 1. Tarr Bálint, Jaros Elizabet

Class Contact Style: 1. Szabó Mátyás, Dömötör Viktória Main

Juveniles kisformáció:

3. G-Force

4. Matrix

Junior kisformáció:

1. Lucky Angels

2. Shiny

Ladies Dance kisformáció:

2. Quantum

Juveniles nagyformáció:

1. Thunderbolt.

Grasshoppers (Eger)

Juveniles: 2. Szabó Dávid, Mészáros Olívia

Junior: 4. Szabó Marcell, Montvai Gréta

Villámrock Pásztorvölgy (Eger)

Children kisformáció: 4. Zafírock

Junior kisformáció: 5. Sixth Sense

Juveniles nagyformáció: 2. Lightning