A bajnok FC Hatvan feljutása még függőben van, tekintve, hogy az aranyérmesek osztályozós párharcban döntenek az NB III.-as feljutásról. Arra is van esély, hogy a Nahóczky Attila vezette sárga-kékek erőnyerők lesznek, és akkor mentesülnek a ráadástól, de az alaphelyzet szerint két meccs még vár a gárdára, ahol eldől az együttes jövőbeli sorsa. Heves megyei kieső bizonyosan nem lesz a Nemzeti Bajnokság Keleti csoportjának harmadosztályából, ahol idén egyedül az Eger SE képviselte szűkebb hazánkat, vagyis, ha a Hatvan osztályt vált, 14 csapatos mezőnyre mutatkozik legnagyobb esély a 2022/2023-as idényben.

– A megyei I. osztályban azon sportszervezetek csapatai vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az előírt licenccel – rögzítette a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Heves megyei versenybizottságának elnöke, Tóth Zsolt.

Tóth Zsolt (balra) tudja, hogy egyelőre még sok a kérdőjel

– A mostani állományból erre mindenki megkapta a jogosultságot, ám nem zárható ki annak a lehetősége, hogy valamelyik egylet mégsem vállalja a szereplést és nem nevez július 1-ig. A feltöltés szabályai szerint így a másodosztály klubjai következnek, de se a jelenleg első helyen álló Visonta, se a második Mátraderecske, se a harmadik Egerszólát nem adott be erre vonatkozó kérelmet, azaz ezek a klubok maradnak a megye kettőben. A II. osztályban már több esély mutatkozik arra, hogy sikerül kialakítani a 16-os mezőnyt. A jelenlegi állapot szerint 14 csapat tartozik ide, miközben a megyei III. osztály Nyugati csoportjának bajnokvárományosaként a Petőfibánya már jelezte szándékát a fentebb lépésre. A Keleti csoport aranyérmese, a Vá­raszói SE részéről még nem született döntés, hogy vállalnák-e a megye kettőt. Esetükben az utánpótlásgárda biztosítása a kérdőjeles, azonban erre is kínálkozhat megoldás.

A bajnokság állása

A megyei III. osztályú pontvadászat jövőjét illetően sok vélemény látott már napvilágot, hírportálunkon és Facebook-oldalunkon is többen szorgalmazzák a változtatást a mostani kétcsoportos rendszer átalakítását sürgetve.

– Mi már tavaly is egycsoportos megyei hármat szerettünk volna – folytatta Tóth Zsolt. – Egy 16-os vagy urambocsá 18-as mezőnnyel már nagyon jó kis bajnokságot lehetne lebonyolítani. Igaz, ez kicsit nagyobb terhet róna a csapatokra az utazást illetően, de megszűnne az, hogy egy gárda három hetet is kihagy, mint arra akadt példa a most futó szezonban. Egyébként meg ez az osztály a nézői érdeklődést tekintve hozza a számokat, hat-hét klub akad, ahol 100–200 érdeklődő előtt rendezik a meccseket.

A versenybizottság első embere kitért a létszámhiányos kiállások sokaságára. Ezek egy része alighanem visszaélés volt a koronavírus miatt tett engedményekkel.

A 2022/2023-as bajnoki évben az MLSZ engedélyével a Heves megyei igazgatóság ugyanazokat a bajnokságokat írhatja ki, mint az előző évben. Ennek értelmében lesz felnőtt megyei I. és II. osztály, U19-es I. és II. osztály, U16-os mezőny, U13-as kategória torna rendszerű lebonyolítással, miközben a Bozsik-program korosztályai maradnak. Kiírják a leány U20-as küzdelemsorozatot és az öregfiúk-bajnokságot, ez utóbbiba négy-öt új gárda jelentkezése valószínűsíthető.

A 30. forduló programja

Szombat, 15.00:

Lőrinci (3.)–Bélkő SE-Bélapát (11.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Várallyay Miklós (Szigetvári M., Juhász S.).

Szombat, 17.00:

Gyöngyösi AK (8.)–Heréd (6.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Török Mihály (Lovas, Gergely).

Energia SC Gyöngyös (9.)–Gyöngyöshalász (4.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Csillik Bence (Streh, Pál – Nógrád megyeiek).

Hevestherm-Heves (12.)–Egerszalók (2.)

Heves. V.: Szigetvári Zsolt (Juhász Á., Törtei).

Füzesabony (15.)–Maklár (10.)

Füzesabony. V.: Bodó István (Lucián, Májer)

Eger SE II. (13.)–Marshall ASE (5.)

Eger, Felsővárosi Sporttelep. V.: Orosz Fruzsina (dr. Lendvai, Juhász B.).

FC Hatvan (1.)–Besenyőtelek Erőss Út (7.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Derda József (Molnár D., Sohajda).

Szabadnapos: Domoszló (14.)