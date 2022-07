– Egyik edzőmeccsünket sem játsszuk itthon, sőt, még az is elképzelhető, hogy a bajnoki rajton idegenbe kényszerülünk – mondta a Bélkő SE-Bélapát elnöke, játékosa és utánpótlás edzője, Bársony Dániel. – Javában tart ugyanis a centerpályánk felújítása, talajcserével, feltöltéssel és felülvetéssel. Tavasszal a lelátó korszerűsítését végeztük el, miközben a hangosítást is rendbe raktuk, és immár rendelkezünk led fallal is. A heti három edzést emiatt az 50x25 méteres műfüves pályán végezzük Horváth Tamás edző irányításával.

A 2021/22-es megyei I. osztály 12. helyén végzett csapat első gyakorló mérkőzését pénteken 18.30-tól Egerszalókon játssza. A bajnoki nyitányig minden héten egy felkészülési találkozó szerepel a programban.

A keretben eddig nem történt változás, érkezők azonban lehetnek, köztük egy igazi gólvágóval.

– Esély mutatkozik arra, hogy saját nevelésű játékosunk, Szeruha Dávid újrakezdi a nagypályás futballt – folytatta Bársony Dániel. – A 26 éves támadóval sokat nyernénk, bízunk benne, hogy visszatér közénk. Képességeiről sokat elárul, hogy 248 mérkőzésen 247 találat fűződik a nevéhez. Rajta kívül dolgozunk azon, hogy még egy játékost leigazoljunk, miközben a legnagyobb fegyverténynek azt tartom, hogy sikerült egyben tartani az előző szezonban szerepelt állományt. Tudok róla, hogy legjobbjaink nemcsak ajánlatokat kaptak, de részt vettek próbajátékon is. Ezzel együtt bennünket választottak, mert büszkén mondhatom, hogy jók a körülmények és összetartó közösséget alkotunk.

Szeruha Dávid (balról) komoly erősítést jelentene

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az U19-es csapatból néhányan felkerültek a felnőttekhez, az edző, Munkácsi Péter azonban hat év múltán távozott. Igaz, nem máshol vállalt csapatot, csak egy időre hátrébb lépett a kispadtól. Az ifistákat visszatérőként Bársony Dániel vette át, a 35 éves szakember korábban ugyanis már irányította az ifjakat, akikre nagy figyelmet fordítanak a Bélkő SE-nél.

– A gyerekeket el kell varázsolni, meg kell velük szerettetni a futballt és jó példával kell elől járni.

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy három általános iskola fiataljaiból válogathatunk. Ezt meg is tesszük – emelte ki a klubelnök, majd kitért az egyesület másik felnőtt csapatára. – A mikófalviakkal történő együttműködés mutatja, ha megfelelően kezeljük a helyzetet, akkor eredményes a munka. Gratulálunk a gárda megyei III-as bronzérméhez, amelyben jelentős részt vállaltak a tőlünk kapott fiatalok és az átjátszó futballisták. Ez biztosítjuk a jövőben is, mint ahogy a mikóiak sporttelepén is zajlik felújítás, emiatt nyáron ők is átmenetileg albérletbe kényszerülnek.

A mikófalviakkal gyümölcsöző az együttmúködés

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Az pedig a Bélkő SE-Öregfiúk csapatához kapcsolódik, hogy az új kiírásban már hét csapat alkotta mezőnyben védhetik meg bajnoki címüket a szeniorok.