A nyitónap ismerkedő hangulatú foglalkozását követően napi két edzés szerepel a programban. Ennek köszönhetően a nyári munka harmadik hetének közepén a lányok kezdenek egyre jobb erőre kapni. Mindezt az előző hét végén is lehetett tapasztalni, amikor élvonalbeli rivális otthonában léptek pályára az egyetemisták. Az NB I.-es Budaörsnél gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arató ESC 33–29-es diadallal rukkolt ki.

Egy héttel már e tekintetben is előrébb lesz a szeptemberi szezonkezdéshez képest Zsadányi Sándor csapata, pénteken és szombaton újabb két első osztályú együttes elleni tesztmeccs következik. Előbb Vácon a házigazda szolgáltat ellenfelet, majd Hajdúnánáson a mieink által jól ismert Békéscsaba. Hazai edzőmérkőzésre az augusztus 12-i, Szent István SE-vel szembeni csörtéig kell várni, attól kezdve pedig már kizárólag másodosztályú csapatok jelentenek edzőpartnert a szeptember 3-i bajnoki rajtig.

Az egyetemistáknál a kö­zelmúltban újabb négy fiatal szerződtetése vált hivatalossá.

A balkezes jobbátlövő, szélső Kurmai Panna és a szintén ilyen paraméterekkel rendelkező Pap Zsófi a NEKA-tól, a beálló Tóth Gréta a DVSC-től, míg az irányító Pint Lilla a DKA Vác gárdájától tette át székhelyét Hevesbe.

A szakmai stábból távozókat a felkészülés kezdetétől új emberek pótolják úgy, mint a 2000-ben a technikai-vezetői posztot egyszer már betöltött Csóka Patrik. A korábbi álláshoz visszatérő, előzőleg vízilabda- és labdarúgóközegben is hasonló feladatkörben tevékenykedő szakemberen kívül visszatért Halmay Csaba is. A mezőkövesdi illetőségű erőnléti edző korábban dolgozott a klubnál, most ez a kapcsolat „melegítették fel”. És ha már nagy visszatérők, akkor Hadnagy Fanni. Az egri nevelésű, legutóbb az NB I.-től búcsúzó Vasasban szerepelt játékos öt év múltán húzhatja magára ismét az Eszterházy SC szerelését.

Most még nem szerepelhetek meccsen, ugyanis most tartok négy hónapnál a térdszalagműtétemet követően – adott állapotjelentést Hadnagy Fanni.

– Habár a protokoll szerint decemberben térhetek vissza, egyelőre remekül haladok, minden téren előrébb tartok, mint ahol ilyenkor lenni kellene. Azonban nem szeretnék nagy szavakat használni az esetleges korábbi visszatérést illetően, mert jelenleg az a legfontosabb, hogy egészségügyileg százszázalékos legyek. A csapatnak is csak ebben az esetben tudok a hasznára lenni, márpedig sokat várnak tőlem, és én is magamtól. Eddig minden remek házon belül, jót tett a hangulatnak a budaörsi győzelmünk is, dolgozunk tovább, hogy a rajtra megfelelő formába kerüljünk.