Az Egri Dobó István Gimnázium 10A-s diákja, Kocsis Csillag a juniorok között kiegyensúlyozott versenyzésének köszönhetően pontszerzését tekintve a 7. helyen végzett az ICF (Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség) szervezésében lezajlott IV. SUP Világbajnokságon. Ez a teljesítmény egyrészt azért lenyűgöző, mert a junior korosztályban 15- től 18 éves korig indulhatnak a versenyzők és Csillag az egyik legfiatalabb ebben a kategóriában. Másrészt olyan versenyzőkkel konkurált, akik általában 10 éve űzik tengeren ezt a sportot, míg ő versenyszerűen mindösszesen egy éve kezdett supozni, tenger hiányában a Tisza-tavon. Ő a bizonyíték, hogy kitartással és eltökéltséggel ez a hátrány behozható, sőt a világelitbe tartozás is elérhető - közölte portálunkkal Tóth Erika, Csillag édesanyja.

Mint mondta, a lengyelországi Gdyniában megtartott kihíváson négy korosztályban ragadtak evezőt és pattantak deszkára az indulók, hogy meglovagolják a Balti-tenger hullámait. Az időjárás miatt ebben az időszakban egy nem kimondottan barátságos helyről van szó, például az egyik napon a "long distance" számokat a zord körülmények miatt kétszer is el kellett halasztani. Kétméteres hullámok, 30 km/órás északi szél, mindez 16 fokos víz-, és 12 fokos léghőmérséklet mellett, amit a parton szurkolók körülbelül ötnek éreztek a fagyos szél miatt. A versenyzők, akik mindezen körülményekkel dacolva vízre szálltak, igencsak öldöklő küzdelmet vívtak.

Kocsis Csillagban dúl az ambíció

Forrás: Beküldött

Tóth Erika a verseny részleteiről is tájékoztatta portálunkat: a felnőttekre négy, a juniorokra két kör várt egy hosszúkás háromszög alakú, négy km hosszú pályán, melynek legtávolabbi pontja másfél kilométerre volt a parttól. A Lengyel Haditengerészeti Akadémia kádétjai motorcsónakokkal és jetski-kkel segítették a vízimentők munkát. Néhány versenyző esetében erre szükség is volt, ugyanis a körülmények miatt a mezőny fele verseny közben feladta (vagy eleve el sem indult a számban), és őket több esetben is a segítők hozták partra, mert saját erőből már nem tudtak kievezni. Hatalmas élmény volt a négy napon át tartó verseny a héttagú magyar válogatott számára, akik a három versenyszámban (200 méter sprint, long distance, egy kilométer technikai bólyakerülő) több értékes helyezéssel végül a nemzetek közötti összetett versenyt az előkelő 7. helyen zártak.

Kocsis Csillag maga is beszámolt a nem mindennapi, küzdelmes élményeiről

– Amikor a júniusi budapesti Világkupán elért ezüstérmemmel elsőként kvalifikáltam magam a VB-re, borzasztóan örültem. De azt is tudtam, hogy rengeteget kell még készülnöm és fejlődnöm őszig. A stábbal az egész nyaramat ennek rendeltük alá: több turnusban heteket edzőtáboroztam klubomban, a poroszlói SUP Bázison Kocsis Ildikó és Barna György irányításával, majd egy hónapig tengeren eveztem egy remek olasz edző, Paolo Marcheselli irányításával Toszkánában, végül két hét Balaton következett. Augusztus utolsó hétvégéjén egy meghívásnak eleget téve részt vettem a Dunaújvárosban megrendezett I. Wichmann Tamás Regatta elnevezésű nemzetközi kajak, kenu, sárkányhajó és Sup versenyen, amelyet mindkét számban meg is nyertem. Ez tökéletes erőfelmérő volt a lengyelországi VB előtt - emlékezett vissza Csillag.

Megelőzte a bajnokot Ezen a rendkívül jó hangulatú viadalon spanyolok, szlovákok, ciprusiak mellett olyan nagy nevek is lapátot ragadtak és pattantak deszkára, mint Vajda Attila olimpiai, világ- és Európa bajnok kenusunk, akit Csillag a kétezer méteres számban meg is előzött.

– Így érkeztem ki a válogatottal Gdyniába, ahol rögtön az első, bemelegítő napon összeszedtem egy jó kis Calici-vírus fertőzést. Innentől folyamatos émelygéssel és hányingerrel versenyeztem négy napon át, a gyógyszerek sem sokat segítettek. Az első szám, a sprint egyenlőre nem az erősségem, itt harmincnyolc közül a 19. lettem, bár a korosztályomat jelenleg uraló és nálam idősebb olasz versenyző Cecília Pampinella, mindhárom számot megnyerte és köztem mindössze kilenc másodperc különbség volt, amit jövőre eltüntetek - mondta elszántan Csillag, majd hozzátette, hogy pénteken jött a jeges pokolban megrendezett nyolc kilométer, ahol 13. lett.

– Tudni kell, hogy normál körülmények között ezt a nyolc kilométert kb. 55 perc alatt letudom, de most az erős szél és a hatalmas hullámok miatt majdnem pontosan a duplájába telt.

Jópáran, akik a sprintben előttem végeztek, el sem indultak vagy leelőztem őket, így ezzel az eredménnyel ekkor összetettben a 7. helyen álltam.

Szombatra már kezdtem elkészülni az erőmmel, de még csak ekkor következett a technikai futam. Ez egykilométeres távot jelent hét bójával, amit adott pályarajz alapján kell leküzdeni. Itt a saját futamomat még megnyertem, de a betegség miatt délutánra alig bírtam emelni a lapátot, így a középdöntőből csak a "B" döntőbe tudtam bekerülni. Az utolsó napra összeszedtem minden erőmet, és így 4 tizedmásodperc hátránnyal bejöttem az 5. helyre, vagyis az "A" döntősekkel együtt a bűvös 13-ra, megint. Ezzel pontszerzésben az összesített 7. lettem a korosztályomban - mesélte a Dobó gimi diákja.

A versenyekre való felkészülés nem egyszerű, de Csillag nagyon kitartó



Kiemelte: ezzel az eredménnyel az edzői, a csapattársai, a támogatói, a szülei szerint is elégedett lehet, hiszen ez volt az első VB-je, de ő mégsem érzi ezt így. Hiszen, ha egészségesen indul, tudott volna ennél jobbat is.

– Remélem, a héten elkezdhetek újra edzeni, és egészen október végéig, amíg a Tisza-tóból ki nem húzzák a dugót és le nem eresztik a vizet, keményen hajtok.

Az őszi szünetben lehetőségem lesz egy hétig Olaszországban tengeren edzeni egy profi versenyzőkből álló csapattal, ami nagyon nagy fejlődési lehetőséget jelent számomra.

A konkurencia mindennap ezt csinálja, én sem lazíthatok. Az olaszoknak, spanyoloknak óriási előny, hogy tengeren edzenek 12 hónapból 12-t, mindezt állandó versenyzés mellett, míg én jó, ha öt-hat hónapos szezont tudok menni, mindössze néhány versennyel, azt is javarészt tavakon. Ezen mindenképpen változtatnunk kell a jövőben - zárta gondolatait Kocsis Csillag, aki profi versenyzővé szeretne válni, valamint felnőtt bajnoki címeket szerezni.