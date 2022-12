– Játékosaink nagyszerűen helytálltak, jó néhány szemet gyönyörködtető is győzelem született. Többen kiváló formát mutattak, közülük is kiemelkedett To Nhat Minh nagymester hat órán át tartott maratoni küzdelme – értékelt a Kékesi SE szakosztályvezetője, Barna Nándor.