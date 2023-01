– Nagyon nehéz időszakon vagyok túl, ami a jászberényi futballt illeti, ám most új fejezet kezdődik az életemben, így most már csak erre a feladatra összpontosítok – vágott be a legutóbb a Jászberényi FC NB III.-as csapatát irányított szakvezető, aki tavaly augusztusig vezényelte a JFC-t, utána a jászságiak utánpótlásában dolgozott.