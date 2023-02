– Nem abban bízok, hogy jobb lesz a tavasz, mint az ősz, hanem abban, hogy jó lesz – egyértelműsítette a Heves vármegyei I. osztályban 11. helyen álló piros-feketék edzője. – Értem ez alatt, hogy szeretném, ha kidomborodna az, amit kérek. Amikor átvettem csapatot zsinórban nyertünk, volt a csapatnak karaktere, volt a csapatnak kinézete.

Az Energia pályára úgy jöttek az ellenfelek, hogy vért izzadtak, ha győzni akartak.

Játékos-pályafutásom alatt a megalkuvást nem tűrő győzni akarást képviseltem, és ezt szeretném viszontlátni a csapatnál is. Ám ez nem olyan egyszerű. Előzőleg volt egy keretem, amelynek 70 százaléka győztes mentalitásúként mindenáron nyerni akart. Mostanra ez az arány megfordult.

Télen talán ebben sikerül előrelépni személyi változásokkal. Az ESC a Gyöngyösi AK-tól leigazolta Gutschker Alexet. A 19 éves belső védő érkezésével és a sérüléséből felépült Fekete Bence visszatérésével nagyobb lett a mozgástere a trénernek.

Fekete Bence hadrendbe állása sokat jelent a gyöngyösieknek

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Szélső védőt szeretnénk még, mert az hiányposzt. Amennyiben ez megoldódik, újabb távlatok nyílnak. Ősszel az volt a bajom, hogy a stabilitás érdekében a rutinosabb futballistákat hátrébb rendeltem. Ez most rendeződni látszik, mert a sérültjeink felépülni látszanak, és fizikálisan is kezdik magukat utolérni. Előrefelé eddig is megvoltunk, ott benne van a potenciál a gárdában. Ősszel különböző okok miatt a védelmünk stabilitása a várttól elmaradt. Mostanra ebben előrelépést vélek felfedezni, működni látszik az, amit kérek.