Túlzás nélkül állítható: a teljes honi íjász társadalmat megmozgatta a nagy múltú rendezvény, sőt érkeztek versenyzők Erdélyből, a Felvidékről és Németországból is. Sokszoros magyar bajnok, Európa-bajnok és világbajnok sportolók éppúgy neveztek, mint első versenyes hobbi-íjászok, akiknek kétségkívül nagy kihívás jelentett a viadal.

– A rekord számú nevezés miatt ki kellett hagyni néhány kultikus célt, mint például a tüzes kereket vagy a lőrésen való átlövést, de így is maratonira nyúlt a rendezvény – tájékoztatott a főszervező, Oláh Tibor Furé.

– Többek először jártak az egri várban s elmondásuk szerint felejthetetlen élményt jelentett, hogy a verseny során olyan helyekre is eljutottak, ahová turistaként esetleg nem. Heves vármegyét egri, nagyrédei, maklári, atkári és ostorosi íjászok képviselték, akik nem vallottak szégyent. A Dobó István Vármúzeum minden segítséget megadott a sikeres rendezvényhez, ezúton is köszönet érte, illetve hálával tartozom azoknak is, akik tevékenységükkel hozzájárultak a verseny lebonyolításához.

A Bornemissza-kupát egykor az egri gyökerekkel rendelkező Oláh Tibor Furé álmodta meg, s tette országosan ismertté. Várpalotai lakóhelyéről visszatérve a történelmi falak közé, újabb emlékezetes élménnyel gazdagította az íjászat szerelmeseit. A pálya építésében a Thury-vár Vitézei HSE tagjai voltak a segítségére. A résztvevők öt kategóriában tehették próbára tudásukat, a 10 év alatti korosztálytól egészen a szeniorokig. A versenyen csak favesszővel lehetett lőni.