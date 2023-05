A női OB I. döntős párharcának 2. mérkőzésén:

TIGRA-ZF-EGER–DUNAÚJVÁROSI FVE 10–7 (4–1, 3–2, 1–4, 2–0)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 1500 néző V.: Tóth S., Berki A.

EGER: KISS A. – Szellák, SZILÁGYI D. 2, CZIGÁNY D. 2, PARKES 3, Weston, Bódi F. Csere: Dulic (kapus), Jancsó, Szilágyi Sz., Katona, KÉKESI 3, Molnár D., Párkányi. Edző: dr. Sike József

DUNAÚJVÁROS: Aarts – Sümegi 1, DOBI 2, GARDA 2, MAHIEU, Szabó N., Kardos D. Csere: Somogyvári, Horváth B. 1, Kardos L., Pál R., Jonkl 1. Edző: Mihók Attila

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/3, ill. 9/3.

KETTŐS EMBERELŐNYBŐL: –, ill. 1/1.

KIPONTOZÓDOTT: Szabó N. a 29., Jancsó a 31. percben.

A finálé első felvonásán múlt szombaton az Eger hatalmas csatában, ötméteresekkel nyert a Bajnokok Ligájában negyedik Dunaújváros vendégeként.

Szerdán az Eger rögtön az első támadásból előnybe került, a rájátszás talán legjobb játékosa, Czigány Dóra jó nyolc méterről bombázott a felső léc segítségével a hálóba. A Dunaújváros támadásban nem találta a ritmust, a hazaiak viszont Parkes Rebecca "oda sem nézős" lövésével növelték előnyüket. Az újvárosiak első találatára közel öt percet kellett várni, Sümegi törte meg a gólcsendet. Nem sokkal a szünet előtt újra Parkes, a hazaiak új-zélandi születésű olimpiai bronzérmes magyar válogatott centere villant, immáron megszokott helyről, három emberrel a nyakán. A Dunaújváros előnyből még válaszolhatott volna, de a fór kimaradt, az ellentámadásból pedig még maradt idő egy hazai akciógólra.

A vendégek a második negyedben teljesen szétestek, az Eger két előnyt védekezett ki úgy, hogy mindkettő végén lefordult ellenfeléről és megúszásból szerzett könnyű gólokat (6–1). A vendégeknek sikerült összeszedniük magukat, két gyors góllal kerültek vissza látótávolságon belülre.

A harmadik negyed elején több jó védekezéssel és Dobi Dorina akciógóljával zárkóztak fel a vendégek, majd a negyed közepén kapott előny megjátszása előtt Mihók Attila kért időt, és végül a kettősre duzzadó előnyt Garda Krisztina fejezte be (7-5). Laura Aarts, a vendégek holland válogatott kapusa hátrányban egy óriási védéssel segítette csapatát, Dobi pedig egyetlen gólra hozta fel az együttest. Az Egert Szilágyi Dorottya mozdította el a holtpontról, de a Dunaújváros tapadt, a negyed vége előtt Horváth Brigitta ejtett a hálóba (8–7).

A zárónegyed csúnyán elrontott egri előnnyel indult, de jöttek Parkes pillanatai, akivel szemben előbb kontrát ítéltek, de a visszaúszás közben blokkolni tudott, majd elsőnek ért fel a támadásra, amelyet centerből góllal fejezett be (9–7). A szinte tarthatatlan center fél perccel később újabb fórt harcolt ki, Sike József időkérése után viszont Szilágyi Dorottya lövése a felső lécen csattant. A válogatott kiválóságát ráadásul a visszaúszás közben kiállították, de Kiss Alexandra fejjel védett. Az Egernek Parkes szállította az újabb előnyt, de a labda egy blokkoló kézen halt el.

Bő két perc volt hátra, amikor Szilágyi Dorottya villant: gyönyörűen elhajlásból talált be, amivel 10–7-re alakította az eredményt. A Dunaújvárosnak gyors gól kellett volna, de ehelyett egy kontra ítélet jött, ami újabb fontos másodperceket vett el a csapattól, így pedig már nem maradt ideje az egyenlítésre.

Az Eger tíz év után nyert újra bajnoki címet, a 2012-es és 2013-as sikerét követően összességében harmadszor végzett az élen.

DR. SIKE JÓZSEF: – Az alapszakasz negyedik helyéről jutottunk el a döntőbe úgy, hogy nem voltunk kedvezményezettek. Kétszer legyőztük az alapszakasz győztes FTC-t, a nemzetközi porondon vitézkedő Dunaújvárost. Megdolgoztunk ezért az aranyéremért.

MIHÓK ATTILA: – A döntőbe jutással megnyertük az ezüstérmet, majd elveszítettük az aranyat. Az elején nagyon fegyelmezetlenül támadtunk és könnyű gólokat engedtünk az egrieknek. Teljesen reménytelen helyzetből jöttünk vissza, de a fontos pillanatokban nem találtuk a góllövő játékost.

Az egyik fél 2. győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0, az Eger javára.