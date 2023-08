A héten kezdte a felkészülést az Eszterházy SC férficsapata a 2023/2024-es bajnoki évre. Két esztendővel ezelőtt meglehetősen igazságtalan módon kényszerült búcsúzni a gárda az NB I. B-s tagságtól, és ahogy akkor kikerült, most szintén nem a pályán kiharcolt eredménnyel kerülhet vissza megszokott közegébe az együttes.

– Való igaz, az MKOSZ részéről már a nyár elején érkeztek olyan kérdések, hogy, amennyiben lenne rá lehetőség, szeretnénk-e élni az osztályváltás lehetőségével, amire mi már akkor is egyértelműen igent mondtunk – avatott be a részletekbe az Eszterházy SC vezetőedzője, Klepej Roland.

– Időközben úgy alakultak a dolgok, hogy a tavaly az NB I. B Zöld-csoportjából kiesett Nyíregyháza mellett a Kecskemét U23-as csapata visszalépett, illetve a mi bajnokságunk rájátszásának végső győztese, a negyeddöntőben éppen ellenünk továbbjutó Honvéd sem vállalta az osztályváltást. Ez érdekes helyzetet szült, mert a szövetség az előzetes tervek alapján továbbra is 14 csapatos bajnokságot szeretett volna indítani a Zöld-csoportban, így viszont csupán 11 gárda maradt. Emiatt vették fel a kapcsolatot többek között velünk is, és mivel rajtunk kívül a szintén felkért Békéscsaba és Százhalombatta is pozitív választ adott, a három hiányzó helyre három jelentkező maradt. Természetesen örülünk ennek a lehetőségnek, viszont ennek ellenére vegyes érzéseim vannak. Nyilvánvalóan a pályán kiharcolt módon a legjobb fentebb lépni, ugyanakkor két évvel ezelőtt szintén a zöld asztal mellett döntöttek arról, hogy az NB II.-ben kell szerepelnünk, szóval gyakorlatilag most ugyanaz a helyzet, csak fordítva. Izgalommal várjuk a ránk váró feladatokat.

Hétfőn reggel futással nyitottak a fiúk, és a felkészülés elején napi három foglalkozás szerepel a programban.

A héten már edzőmérkőzést is játszik a gárda, pénteken 19 órától az NB I. B Piros-csoportjába feljutott, Váczi Péter fémjelezte MEAFC alakulata látogat az Eszterházy csarnokba. Szeptember 16-án a hagyományos Dobó-kupa felkészülési tornán vesznek részt Pomázi Patrikék. A várhatóan négycsapatos torna bajnoki főpróbaként is szolgál majd, hiszen a pontvadászat a szeptember 23-i hétvégén rajtol.

A játékoskeretet illetően azt már korábban tudni lehetett, hogy tanulmányait máshol folytatva, Kelemen Axel, Lénárt Ákos és Holecz Gergő is távozik az együttestől. Az viszont az osztályáltás után derült ki, hogy Baumann Dávid – munkájára hivatkozva – ezt a szintet már nem vállalja, és a tavaly télen csatlakozott Hegedűs Gergelytől is búcsúzik az alakulat. Eközben érkezik az a Gilszki Erik, akit az A csoportos Szolnoki Olaj KK gárdájától a kettes, hármas pozícióba igazolt az ESC.

Szintén új ember a legutóbb az NB I. B Piros-csoportjában szereplő Kovács Benedek.

Az ötös, vagyis centerposzton bevethető, 204 centiméter magas játékos 2000-ben született, és hasonlóan Gilszkihez, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója, így ősztől a MEFOB-csapatban is pályára léphet. A korosztályos U18-as bajnokságban érdekelt Szerencs csapatát hagyja ott az egriek kedvéért a 2005-ös születésű Kocsis Dániel, akit most vettek fel az egri egyetemre. Rajta kívül két helyi fiatal, az egyaránt középiskolás Bolla Norbert és Ficsor Áron is tagja a keretnek. Az igazán bombahír pedig a legvégére maradt.