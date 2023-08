Szerda, 17.00:

EGER SE (13.)–TISZAÚJVÁROS (8.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Muhari Gergő (Vrbovszki, Zahorecz).

Az Eger SE csapata 108 nap múltán lép újra pályára bajnoki mérkőzésen a Szentmarjay stadionban. A múlt szombati 120 perces csata és a győztes 11-es párbaj már a múlté, Dulló Martin és Géringer Tamás azonban a jövőt jelenti. Előbbi játékos 29 éves védőként az NB II.-es Csákvár csapatában töltötte az elmúlt két idényt. Utóbbi labdarúgó Dunaföldvárról érkezett, és ikertestvére, László a 2020/2021-es bajnoki évben futballozott az ESE-ben. A 24 esztendős Géringer fivérek most egymás ellen futballozhatnak, feltéve, ha az edzők is így gondolják. Az viszont már a tény kategória, hogy az újvárosiak eddig egy ponttal gyűjtöttek többet, mint az egriek, akik nagyon készülnek, hogy az új edzőpáros (Lázok János, Pál András) vezényletével győzelemmel mutatkozzanak be a hazai közönség előtt.