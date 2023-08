A gálameccs persze kezdőrúgással indult, az 1967-ben ezüstcipőt elhódított, 80 évesen is aktív Dunai Antal passzolta oda a labdát a jótékonysági mérkőzés két kedvezményezettjének, Robotka Ábelnek és testvérének, Kolosnak. A öregfiúkat szállító, Nemzeti 11 felirattal ellátott luxusbusz nemcsak a szeniorokat vitte a településre, hanem a Magyar Labdarúgó-szövetség ajándékait is.

Lipcsei Péterék 40 darab labdát és aláírókártyákat adtak át a házigazdáknak, köztük a Petőfibányai SK elnökének.

Szluka Norbert aztán szerelést öltött magára, hogy játsszon a meggypirosban feszítő válogatott ellen. Szükség is volt a 36 esztendős futballistára, ugyanis a vendégek már a 2. percben vezetéshez jutottak Wukovics László góljával. Szluka a 11. percben egyenlített, mi több, csapata a 19. minutumban már 3–2-es előnyben futballozott. A félórás első játékrész viszont éppen Lipcsei jóvoltából döntetlennel zárult (3–3).

A fordulást követően nagyot változott a játék képe azzal, hogy jelentősen fiatalított a nemzeti együttes. Nemanja Nikolics például négyszer köszönt be a hazaiaknak, akik hiába kontrázgattak, újabb gólt már nem értek el. Velük ellentétben Egressy Gáborék nemcsak cikáztak a védők között, hanem kilenc alkalommal túl is jártak a Petőfiek eszén. A 35 éves Nikolics tarthatatlan volt, igaz, ez azért sem annyira meglepő, mert tavasszal még a ciprusi élvonalban szereplő AEK Larnaca csapatát erősítette a 43-szoros válogatott, visszavonulását júniusban bejelentő csatár.

Az egy óra múltán véget ért, 15 találatot hozott összecsapást vastapssal köszönte meg a lelátó népe. A közönség idősebb tagjai még emlékeztek arra, amikor a magyar válogatott Petőfibányán edzőtáborozott, míg a fiatalok számára az augusztus 10-e vonul be ünnepnapként az emlékezetekbe. Hasonlóan veretes névsorral ugyanis a Magyar Öregfiúk Válogatott már rég állt úgy ki, mint az történt a Bányász otthonában.

Túl a félmillión – A licitre bocsátott mezek (Gyurcsó, Sigér, Lovrencsics, Ádám, Firminho, Darwin Nunez) és a dedikált retró labda összesen 605 ezer forintért kelt el. Az adományok és bevétel pontos elszámolása későbbre várható, így egyelőre nem tudom megmondani, milyen összeggel tudjuk segíteni a Robotka családot, de az bizonyos, hogy jelentős tételről van szó. Ezért nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy ez a rendezvény így alakuljon, és támogathassuk Ábelt és Kolost – tudatta Simon Sándor szervező.

Kiemelendő, hogy nemcsak a mezt húzók, hanem a csapatot elkísérők is magas színvonalat képviseltek, elég csak Nyilasi Tibor, Pásztor József, Szokolai László, Martos Győző, Rab Tibor és Sipos Jenő nevét említeni. „Nyíl”, Gera Zoltán, Véber György, Pisont István és társaik alig győzték a dedikálásokat és a szelfiket, de becsületükre váljék, hogy minden kérésnek igyekeztek eleget tenni. A környékbeli településen élő futballdrukkereket is összehozó mérkőzés sokaknak jelentett nagy élményt. A szervező Tégy jót! Petőfibánya Fejlődéséért és Lakóiért Alapítvány célja így ezúttal is maximálisan teljesült.