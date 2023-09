Az Aktív Ház Sport- és Szabadidőközpont ünnepélyes átadására hétfőn került sor a Dr. Fejes András Sportcsarnok szomszédságában. Az épületben helyet kapott Gyöngyös sporttörténeti kiállítása, egy 100 fő befogadására alkalmas konferenciaterem, egy sportegészségügyi és sportrekreációs központ, valamint edzőtermek, öltözők, irodák és büfé is.

A szervezők tájékoztatásából kiderül, hogy megtörtént a környező terület parkosítása, a csapadékvíz elvezetése, valamint a közvilágítás kiépítése.

A tárlat értékes gyűjteményt vonultat fel

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A projekt keretében járdával együtt megépült a Bethlen Gábor és Gábor Áron utat összekötő útszakasz, melynek köszönhetően a terület bekapcsolódott a város vérkeringésébe. Megépült a Bethlen Gábor utcát a Honvéd úttal összekapcsoló útszakasz is járdával együtt, valamint 35 új parkolóhellyel létrejött az Aktív Ház útja járdával együtt. A Bethlen Gábor úton, a tűzoltólaktanya mellett található ősfás park is megújult. A létesítmény a Gyöngyös Város Barátainak Köre által életre hívott, Gyöngyös sporttörténetét bemutató kiállításnak is helyet biztosít.