A Magyar Professzionális Erőemelő Liga és a Global Powerlifting Commitee (GPC) rendezte vb 30 ország mintegy 1000 versenyzőjét vonultatta fel. Az eseményre az andornaktályai klub mind a négy képviselője RAW fekvenyomás kategóriában kvalifikálta magát a tavaszi országos versenyen.

– A jól sikerült felkészülés során mindenki elvégezte a házifeladatot, majd a mérlegeléskor valamennyi sportolónk hozta a versenysúlyát. Remek hangulat és precíz szervezés jellemezte a rendezvényt, a jobbnál jobb eredmények nem is maradtak el – mondta a Body-Fit Andornaktálya edzője és versenyője, Tóth József.

Baráth Áron második fogásra megdöntötte a világcsúcsot (146 kg), harmadikra pedig ezt is felülmúlva új rekordot állított fel (147,5 kg). Sándor Dániel második kísérlete nem volt érvényes, így a harmadiknál a biztosra ment. Árvai Levente vállsérüléssel érkezett és így mintegy 20 kilóval nyomott kevesebbet a tervezettnél. Az edzőként is jelelévő Tóth Józsefnek már a kezdőfogás (195 kg) is elég lett volna a győzelemhez és második kísérlet is könnyen ment a 200 kilóval. A harmadiknál (205 kg) azonban a felső végponton beszúrt a jobb váll, nem tudtam kinyújtani a karjátt, így 200 kilóval zárt.

– A hibákat elemezve megyünk tovább, köszönet mindazoknak, akik támogattak bennünket – tette hozzá Tóth József, aki a fiatalokkal együtt világrekordnak, két vb-aranynak, egy ezüst-, és egy bronzéremnek örülhetett.

Baráth Áron világraszóló eredrményt ért el

Forrás: Beküldött

Büszkeség az iskolának A Szakképzési Centrum Hírlevélben közölte, hogy a gyöngyösi Heves Vármegyei SZC József Attila Technikum és Szakképző Iskola tanulója, Baráth Áron János a 16–17 éves korosztályban világbajnoki címet szerzett, sőt, 147,5 kilóval világcsúcsot döntött. A fekvenyomó az intézmény 3/11.a osztályos kőműves tanulója.

A Body-Fit Andornaktálya indulóinak eredményei

Ifjúságiak, II. korcsoport, –75 kg:

1. Baráth Áron 147,5 kg-os nyomás

Ifjúságiak, II. korcsoport, –82,5 kg:

2. Sándor Dániel 115 kg

Ifjúságiak, III. korcsoport, –90 kg:

3. Árvai Levente 105 kg

Masters II. korcsoport, –100 kg:

1. Tóth József 200 kg