Szombat, 13.30:

MARSHALL-ASE (2.)–LŐRINCI VSC (1.)

Andornaktálya. V.: Mencsik László (Csathó, Molnár D.).

– Nincs titok, az elvégzett munka és alázat gyümölcse az eddigi szereplés – szögezte le az andornaktályaiak edzője, Kovács Zsolt.

– Minden mérkőzésen azt várjuk el a játékosoktól, hogy valamennyien a legjobb tudásuk szerint futballozzanak. Nincs rajtuk teher, játsszanak felszabadultan és nyújtsanak a nézők számára élvezhető játékot. Az eddigi eredmények várakozáson felüliek, ám ettől nem részegült meg senki, továbbra is két lábbal járunk a földön. Semmi extrát nem kérünk a labdarúgóinktól, miközben bízunk benne, hogy jó iramú és sportszerű mérkőzést láthatnak a meccsre kilátogatók. Ha pedig ez így történik, remélhetőleg sikerül visszacsábítani a nézőket a pályák mellé.

A Marshall-ASE csapata nyolc mérkőzésen aratott hét győzelemmel és egy döntetlennel áll a tabella második helyén. Utóbbi Egerszalókon történt (1–1). A lőrinciek egyetlen pontvesztése Gyöngyöshalászhoz kötődik (0–0), ahová a jövő héten látogatnak az andornaktályaiak.

– A tabellánál nagyobb motivációra most aligha van szükség, ugyanis elég a játékosainknak ránézni és látszik, hogy csapatunk az első helyen áll és ott is szeretne maradni – mondta a Lőrinci VSE edzője, Gulyka Zsolt. – A táblázat persze azt is mutatja, hogy a második helyezett gárda is jó csapat, ezzel együtt az andornakiakkal szemben is ragaszkodunk ahhoz a játékstílushoz, amelyet a nyári felkészülés kezdete óta gyakorlunk és próbálunk minél jobban alkalmazni.

Eddig ez jobbára sikerült, egyedül a bélapátiak elleni első félidő után kellett felemelnem a hangomat.

A Gyöngyöshalászon elért 0–0 reális volt, amiatt nem bosszankodtunk. Az andornaktályaiaknál is úgy lépünk pályára, hogy tudjuk, mit akarunk. Ehhez megvannak az embereink, az igazolások ennek szellemében történtek, ahogy a saját nevelésű játékosok is tisztában vannak az elvárásokkal. Sajnos ezúttal ebben nem lehet segítségünkre a sérült Bogdan Maxim, Tari János és Simon Mátyás trió, akik nagyon hiányoznak, de remélem, nélkülük is sikerül megvalósítani az elképzeléseinket.

A bajnokság állása

A további program

PETŐFIBÁNYA (12.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (3.)

Petőfibánya. V.: Nemes Dávid (Molnár A., Décsi).

HEVESTHERM-HEVESI LSC (7.)–MAKLÁR (6.)

Heves. V.: Rozsnaki Gábor (Török, Törtei).

FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT (4.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (8.)

Füzesabony. V.: Pádár Szabolcs (Szigetvári Zs., Forgó).

HERÉD LC (5.)–EGER SE II. (10.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Társmegyei játékvezető

EGERSZALÓK (9.)–BESENYŐTELEK (13.)

Egerszalók. V.: Májer Konrád (Debreczeni, Kecskés).

Szabadnapos: Bélkő SE-Bélapát (11.)