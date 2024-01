Ahogy gyászolja őt a Gyöngyösi AK, úgy a Füzesabonyi SC-nél is kiteszik a fekete lobogót, nemkülönben pedig az FC Hatvannál, ahol évek óta utánpótlás edzőként számítottak rá. Nemcsak a pályán volt vezér, hanem a rábízott csapatok élén is. Fájdalom, hogy tudását már nem adhatja tovább a hatvani fiataloknak, ahol kimagasló közösségépítő tevékenységet végzett. Halálhíre vélhetően eljut Németországba és Indonéziába is, előbbi országban hét évig rúgta a labdát, míg Ázsiában egy szezont húzott le. Nyomot mindenhol hagyott, mert egyéniség volt, a futball azon művésze, akinek könnyedén engedelmeskedett a játékszer.

Isten veled, Márkus Tomi!