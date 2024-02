Hatvanban már hat új érkezőt számláltunk

Az átigazolási időszak utolsó napjai is tartogattak személycseréket a csapatainknál. Másfél év után ismét füzesabonyi színekben szerepel Blaskó Viviána. A 23 éves beálló Hatvanból érkezett az FSC-hez. A Hatvani KSZSE jelentős átalakuláson megy keresztül. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Nagy Alexandra (Esztergomi Vitézek), Kostyalik Vivien (Kispesti NKK) és Zsikla Gréta (Csépe Salgótarjáni SKC) már korábban bemutatkozott az immár Soós Péter vezette Zagyva-partiaknál, a csapathoz pedig a napokban Pácz Viktória Anna (Rév TSC), Majoros Eszter (VS Dunakeszi) és Balogh Panna (Eszterházy SC) is csatlakozott. A hevesiekhez Mezőkövesdről kettős igazolással érkezett Vámos Eszter és Varga Gréta Petra.